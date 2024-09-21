السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حافلة مكشوفة استعدادًا لاحتفال لاعبي الأهلي بدرع الدوري

حافلة مكشوفة استعدادًا
حافلة مكشوفة استعدادًا لاحتفال لاعبي الأهلي بدرع الدوري

يستعد النادي الأهلي لاستلام درع الدوري المصري الممتاز، بصفته الفائز بالبطولة  عقب مباراته أمام جورماهيا الكيني، المقرر لها اليوم السبت علي ستاد القاهرة الدولي. 

ومن المقرر أن يستقل لاعبو النادي الأهلي حافلة مكشوفة، احتفالا بدرع الدوري المصري عقب استلامه.   

و أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره جورماهيا الكيني اليوم السبت، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

ويجلس على دكة بدلاء النادي الأهلي كل من: عمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن ومحمود كهربا ورضا سليم وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

تشكيل الأهلي لمباراة جورماهيا 

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله. 
خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو. 
خط الهجوم: وسام أبو علي.

قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا 

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا كالتالي: محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء وعمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن وياسر ابراهيم ورامي ربيعة وأكرم توفيق ومحمد هاني ويحيي عطية الله ومروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور وكوكا وافشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ورضا سليم وبيرسي تاو وكهربا ووسام ابو علي.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقنوات الناقلة 

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى، وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية وقناة أون تايم سبورتس وأيضا إم بي سي مصر.

وكان النادي الأهلي فاز على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

بدلاء النادي الأهلي أمام جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا

وسام أبو علي يقود تشكيل الأهلي أمام جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الأهلي النادي الأهلي الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز جورماهيا الكيني

مواد متعلقة

بدلاء النادي الأهلي أمام جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا

وسام أبو علي يقود تشكيل الأهلي أمام جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

الموت يفجع المطرب إسماعيل الليثى

ماذا يحدث في أسوان بعد انتشار حالات النزلات المعوية؟ المحافظ يرد (فيديو)

أقوال صادمة للفتاة خديجة ضحية الشيخ التيجاني أمام النيابة

قبل اجتماع لجنة التسعير، البترول تكشف حقيقة رفع الدعم عن الوقود والسيناريوهات المتوقعة

دوري أبطال إفريقيا، رامي ربيعة يسجل هدف الأهلي الأول أمام جورماهيا

شاهد، تيفو جماهير الأهلي بمباراة جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا

أسعار الطماطم تقفز لـ 42 جنيهًا في الأسواق

هل ينخفض سعر الدولار لـ10 جنيهات؟ رئيس البنك الأهلي يرد

ads

منوعات

المزيد

نداء الحيتان،الذكاء الاصطناعي يكشف لغز الأصوات الغامضة بالمياه العميقة بالمحيطات

أصابت المواطنين بالذعر، فنانة تتقمص شكل كائن فضائي وتتجول في الشوارع (فيديو)

إحصاءات صادمة تكشف تسجيل جريمة اغتصاب كل ساعة في لندن

فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

في مبادرة لخفض الأسعار، ضخ 6 آلاف طبق بيض في منافذ القابضة للصناعات الغذائية

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21- 9- 2024

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين قيمة سوقية يغيبون عن دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السمك الصغير في المنام وعلاقته بالحصول على المال من مصادر حلال

شباب حول الرسول، حبيب بن زيد "الشهيد حامل رسالة النبي"

يقبلها الله من المنافق والفاسق والمؤمن، علي جمعة يقدم نصيحة لليائس من نفسه

المزيد
الجريدة الرسمية