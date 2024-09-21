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محافظات

رفع 1.3 طن مخلفات بالطريق الدائري في المنصورة (صور)

رفع التراكمات بجانبي
رفع التراكمات بجانبي الطريق الدائري بالمنصورة، فيتو

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية برفع كفاءة الطريق الدائرى بمدينة المنصورة ، من خلال حملة نظافة مكبرة لرفع القمامة ومخلفات الهدم وزراعة الأشجار، بداية من نزلة كوبري سندوب العلوي حتي مطلع كوبري الجامعة.


حيث كلف " محافظ الدقهلية" بمتابعة أعمال الحملة والإشراف عليها كلا من  محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، والمهندس خالد جلال مدير الحملة الميكانيكية بالمحافظة، وأحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة، وغادة الحمادي رئيس مركز ومدينة المنصورة.


 رفع 1,300 طن مخلفات من علي جانبي الطريق الدائري 

وأوضح " المحافظ " بأنه تم رفع 1,300 طن مخلفات من علي جانبي الطريق الدائري في أول يوم للحملة شملت (مخلفات قمامة ومخلفات هدم البناء) وتم التخلص الآمن منها.

زراعة أشجار بالمناطق التي تم رفع المخلفات الصلبه منها 


وأشار  "مرزوق" الي أنه تم زراعة أشجار بالمناطق التي تم رفع المخلفات الصلبه منها للحفاظ علي البيئة وتحسين الصوره البصريه للمواطنين في إطار خطة المحافظه لزيادة المساحات الخضراء.

ادعوا أبناء مدينة المنصوره بالحفاظ علي الشوارع والميادين والطرق


وقال "المحافظ": ادعوا أبناء مدينة المنصوره بالحفاظ علي الشوارع والميادين والطرق الرئيسية وعدم إلقاء المخلفات والقمامة الا في أماكنها المخصصة حتي لا يتم تشويه المظهر الجمالي والحضاري لمدينة المنصوره، مشيرًا إلي أن المواطن شريك أساسي مع الدولة في الحفاظ على البيئة من الملوثات.

جاء ذلك في إطار مبادرة  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( بداية جديدة لبناء الانسان) " وتحسين الصوره البصريه للمواطنين، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

 

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