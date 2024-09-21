صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة في 72 ساعة خلفت 119 شهيدا
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة خلال 72 ساعة وصل منها إلى المستشفيات 119 شهيدا و209 مصابين.
فيما استشهد 44 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة منذ صباح أمس الجمعة.
وأفاد بذلك متحدث جهاز الدفاع المدني بغزة محمود بصل، عبر بيان إحصائي يومي قال فيه إن 44 فلسطينيا استشهدوا بغارات إسرائيلية متفرقة على القطاع.
وفي تفصيله للمحصلة، قال بصل إن فلسطينيين استشهدا بغارتين في محافظة شمالي القطاع، أحدهما في استهداف منزل لعائلة "أبو ربيع" في بيت لاهيا، والثاني جراء قصف مركبة في بلدة بيت أسفر أيضا عن إصابة عدد آخر لم يحدده.
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