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رياضة

أحمد فتحي بعد اعتزاله: "ربنا كرمني في مشواري مع الكرة وحققت كل البطولات بالأهلي"

أحمد فتحي , فتيو
أحمد فتحي , فتيو

أعلن أحمد فتحي نجم الكرة المصرية السابق اعتزاله خلال تواجده فى ستوديو التحليل لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني مع إبراهيم فايق على شاشة MBC MASR 2.

وقال أحمد فتحي: قررت اعتزال كرة القدم بعد سنوات حققت فيها كل شئ الحمد لله وربنا كرمني فى مشواري مع كرة القدم.

وأضاف:"كنت فى حيرة خلال الفترة الأخيرة بعد نهاية تعاقدي مع بيراميدز ولكن قررت الاعتزال خاصة بعد التتويج ببطولة كأس مصر مع بيراميدز

وواصل:" بدأت مسيرتي مع الإسماعيلي ببطولة الدوري وحققت كل البطولات مع الأهلي

وتابع:" لعبت 12 سنة فى الأهلي من أجمل وأحلى سنوات عمري وحصلت على كل البطولات.

وقال:" من أهم أهدافي مع الأهلي أمام المصري فى نهائي كأس مصر وهو أكثر هدف بحبه لأنها بطولة بعد غياب 10 سنوات.

وأتم حديثه: أشكر جماهير الأهلي لأنهم كانوا الداعم الأكبر لي.

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