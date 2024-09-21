أحمد فتحي بعد اعتزاله: "ربنا كرمني في مشواري مع الكرة وحققت كل البطولات بالأهلي"

أعلن أحمد فتحي نجم الكرة المصرية السابق اعتزاله خلال تواجده فى ستوديو التحليل لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني مع إبراهيم فايق على شاشة MBC MASR 2.

وقال أحمد فتحي: قررت اعتزال كرة القدم بعد سنوات حققت فيها كل شئ الحمد لله وربنا كرمني فى مشواري مع كرة القدم.

وأضاف:"كنت فى حيرة خلال الفترة الأخيرة بعد نهاية تعاقدي مع بيراميدز ولكن قررت الاعتزال خاصة بعد التتويج ببطولة كأس مصر مع بيراميدز

وواصل:" بدأت مسيرتي مع الإسماعيلي ببطولة الدوري وحققت كل البطولات مع الأهلي

وتابع:" لعبت 12 سنة فى الأهلي من أجمل وأحلى سنوات عمري وحصلت على كل البطولات.

وقال:" من أهم أهدافي مع الأهلي أمام المصري فى نهائي كأس مصر وهو أكثر هدف بحبه لأنها بطولة بعد غياب 10 سنوات.

وأتم حديثه: أشكر جماهير الأهلي لأنهم كانوا الداعم الأكبر لي.