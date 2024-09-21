السبت 21 سبتمبر 2024
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محافظات

اندلاع حريق بإحدى مزارع النخيل في قرية القصر بالوادي الجديد

اندلاع حريق بإحدى
اندلاع حريق بإحدى مزارع النخيل، ڤيتو

شب حريق في مزارع نخيل، اليوم السبت، بمنطقة المطلوبة بقرية القصر إحدى قرى مركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من العميد مصطفى عبد الحي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بنشوب حريق بقرية في مركز الداخلة.

تبين نشوب حريق في مزارع نخيل وأشجار متنوعة بقرية "القصر" التابعة لمركز الداخلة وانتقلت سيارات الإطفاء وفناطيس المياه التابعة للوحدة المحلية لقرى "القصر" ورئاسة مركز الداخلة لموقع الحريق لإخماده والسيطرة عليه.
وتتم الآن عمليات الإطفاء والتبريد، وتحرير محضر بالحريق وانتداب قسم الأدلة الجنائية لتحديد أسباب وملابسات الحريق وتشكيل لجنة مشتركة من مديريتي الطب البيطري والزراعة لتحديد حجم الخسائر الناجمة عن الحريق.

صورة الحريق

أكلوا تورتة.. تسمم 5 أطفال بواحة الخارجة في الوادي الجديد

أصيب 5 أطفال، بتسمم غذائي، اليوم السبت، بأحد الأحياء السكنية بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد. 
تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول أطفال مصابين بتسمم غذائي لمستشفى الخارجة التخصصي. 
تبين إصابة كل من "مليكة.م.س"، 6 أعوام، وشقيقها " مالك.م.س"، 8 أعوام، "جوردي.م.ش"،6 أعوام، وشقيقتها " حلا.م.ش"، 4 أعوام، "سيف.أ.ح"، عام ونصف، وجميعهم مقيمون بحي " أرض السلام" بمدينة الخارجة،  بتسمم غذائي إثر تناول حلوى " تورتة" من أحد محال الحلويات بمدينة الخارجة. 
جرى نقل الأطفال الخمسة لمستشفى الخارجة التخصصي ووضعهم تحت العناية الطبية اللازمة، فيما تحسنت حالة 4 منهم وخرجوا جميعا من المستشفى عدا الطفلة الأولى " مليكة" مازالت تحت العناية الطبية. 
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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