الخميس 19 سبتمبر 2024
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وكيل صحة الدقهلية: "العلاج الطبيعي" تجري 30 ألف جلسة وتنظم 89 اجتماعا فنيًا

عيادات العلاج الطبيعي،
عيادات العلاج الطبيعي، فيتو

استعرض الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية، فى بيان اليوم الخميس، جهود وأنشطة إدارة العلاج الطبيعى خلال أغسطس الماضى، حيث أشار إلى استقبال أقسام العلاج الطبيعى ما يزيد على 15 ألف حالة، بإجمالى جلسات يصل إلى 29 ألف جلسة.


وتابع مدكور  أنه تم إجراء الجلسات على نطاق الإدارات التابعة للمديرية بمحافظة الدقهلية تحت إشراف الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى، وذلك بهدف توفير جميع الخدمات المتكاملة للمواطنين في كل التخصصات الطبية، مع العمل علي التوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.

تطبيق بروتوكول تأهيل وعلاج حالات الغسيل الكلوي بالمجان
ولفت وكيل الوزارة إلى استمرار تطبيق بروتوكول تأهيل وعلاج حالات الغسيل الكلوي بالمجان  فضلًا عن استمرار التدخل المبكر للعلاج الطبيعى بحالات الأطفال المبتسرين مشيرًا إلى أن بيان إدارة العلاج الطبيعى قد تضمن  تفصيلًا التالى: 

اجمالي عدد الجلسات العيادة الخارجية 22913


اجمالي عدد جلسات الاطفال 1876
اجمالي عدد حالات حضانات 346
اجمالي عدد عنايه الاطفال 174
اجمالي عدد جلسات الكلي 2804
اجمالي عدد جلسات العنايه والداخلي 988
اجمالي عدد الجلسات العياده الخارجيه 22913
 

نظمت الإدارة  الشهر الماضى 89 يوم علميًا وأكثر من 90 جولة

بدوره أوضح الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى أنه فيما يتعلق بزيادة الخبرات المهنية والبحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية فقد نظمت الإدارة  الشهر الماضى 89 يوم علميًا  واجتماعًا فنيًا بمختلف مستشفيات الدقهلية مؤكدًا بالوقت ذاته إجراء  أكثر من 90 جولة مرورإشرافى، لمتابعة وتفقد سير العمل بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية.
 

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