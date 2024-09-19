وكيل صحة الدقهلية: "العلاج الطبيعي" تجري 30 ألف جلسة وتنظم 89 اجتماعا فنيًا

استعرض الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى بيان اليوم الخميس، جهود وأنشطة إدارة العلاج الطبيعى خلال أغسطس الماضى، حيث أشار إلى استقبال أقسام العلاج الطبيعى ما يزيد على 15 ألف حالة، بإجمالى جلسات يصل إلى 29 ألف جلسة.



وتابع مدكور أنه تم إجراء الجلسات على نطاق الإدارات التابعة للمديرية بمحافظة الدقهلية تحت إشراف الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى، وذلك بهدف توفير جميع الخدمات المتكاملة للمواطنين في كل التخصصات الطبية، مع العمل علي التوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.

تطبيق بروتوكول تأهيل وعلاج حالات الغسيل الكلوي بالمجان

ولفت وكيل الوزارة إلى استمرار تطبيق بروتوكول تأهيل وعلاج حالات الغسيل الكلوي بالمجان فضلًا عن استمرار التدخل المبكر للعلاج الطبيعى بحالات الأطفال المبتسرين مشيرًا إلى أن بيان إدارة العلاج الطبيعى قد تضمن تفصيلًا التالى:

اجمالي عدد الجلسات العيادة الخارجية 22913



اجمالي عدد جلسات الاطفال 1876

اجمالي عدد حالات حضانات 346

اجمالي عدد عنايه الاطفال 174

اجمالي عدد جلسات الكلي 2804

اجمالي عدد جلسات العنايه والداخلي 988

اجمالي عدد الجلسات العياده الخارجيه 22913



نظمت الإدارة الشهر الماضى 89 يوم علميًا وأكثر من 90 جولة

بدوره أوضح الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى أنه فيما يتعلق بزيادة الخبرات المهنية والبحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية فقد نظمت الإدارة الشهر الماضى 89 يوم علميًا واجتماعًا فنيًا بمختلف مستشفيات الدقهلية مؤكدًا بالوقت ذاته إجراء أكثر من 90 جولة مرورإشرافى، لمتابعة وتفقد سير العمل بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية.



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