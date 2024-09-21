السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن هدم القصور والفيلات

الدكتور إبراهيم صابر
الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
ads

أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرارًا بحظر الترخيص أو إصدار تصاريح بهدم القصور والفيلات أيًا كان طابعها أو حالتها الإنشائية دون العرض عليه بتقرير من اللجنة المختصة بمراجعة الإجراءات التى تمت مع الحالات والطلبات المقدمة، وعرض تقارير دورية بشأنها.

 

تسهيلات جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء (إنفوجراف)

وزير الإسكان: إعداد كتيب حول قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية

 

 

تصاريح الهدم

وأكد محافظ القاهرة أن فى الحالات التى تتطلب ضرورة الهدم يتم تنفيذ كافة الضوابط والإجراءات المقررة قانونًا، مع عدم جواز البناء على الأرض إلا فى حدود المساحة والارتفاع اللذين كانا عليهما قبل الهدم، وذلك دون الإخلال بما قد تحدده اشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاع أقل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اشتراطات البناء د إبراهيم صابر محافظ القاهرة محافظ القاهرة تصاريح الهدم إبراهيم صابر

مواد متعلقة

ضوابط شطب المقاول ومهندس التصميم بسبب البناء المخالف

الأكثر قراءة

أوامر رئاسية بمحاسبة الاتحادات المشاركة في أولمبياد باريس 2024

بعد حالات النزلات المعوية، جمال شعبان يكشف حقيقة ما يحدث في أسوان

مصدر يكشف تفاصيل جديدة في قضية صلاح التيجاني

تطورات أزمة سد النهضة، مصر لا تتنازل عن قطرة مياه وقادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 22-9-2024

قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن هدم القصور والفيلات

موعد إرسال مكتب التنسيق الكشوف النهائية لطلاب المرحلة الثالثة للكليات

توقفوا عن الشراء، خبير اقتصادي يوجه رسالة تحذير للمستثمرين في الذهب

ads

منوعات

المزيد

فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة

فأر يجبر طائرة على هبوط اضطراري في كوبنهاجن، ما القصة؟

دراسة: الاحتباس الحراري يزيد نسبة النباتات الضارة في بحيرات القطب الشمالي

أعمال شغب داخل أحد السجون في كازاخستان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت 21 -9-2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات صحية لتجنب النزلة المعوية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى يمترون، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 34 بسورة مريم (فيديو)

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بزيادة الرزق والترقية بالعمل

ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية