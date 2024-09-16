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رئيس منيا القمح بالشرقية يتفقد جاهزية الحملات الميكانيكية وصيانة المعدات

عامر يؤكد على جاهزية
عامر يؤكد على جاهزية الحملات الميكانيكية وصيانة المعدات

تابع أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح الحملة الميكانيكية الثقيلة برئاسة المركز للتأكد من خروج المعدات من مقر الحمله إلا إذا كانت على درجة عالية من الكفاءة وفى أوقات العمل الرسمية وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية.

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الصيانة للمعدات بصفة يومية 

 ونبيه عامر على مدير الحملة بعمل الصيانة الدورية بصفة يومية فى غير أوقات العمل لعمل الصيانه والتأكيد فى الحفاظ على المعدات من تنظيف الفلاتر وعدم وضع أى متعلقات اتربه او مخالفات  والتأكد من نظافة السيارات وجاهزيتها للعمل فى أى وقت، والزام السائقين بعمل حملة نظافة السيارة يوميا مؤكد على إدارة الحملة.عدم السماح بدخول أى حد بعد مواعيد العمل الرسميه لمقر الحمله.

إصلاح السيارات المتواجدة بالحملة الثقيلة 

وأضاف رئيس المدينة ان إصلاح السيارات المتواجدة بالحملة الميكانيكية الثقيلة أمر ضرورى ومهم للغاية لتستقر الامور حتى تتمكن الحملة من استمرارية اداء عملها ولتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بمنيا القمح 

توعية المواطنين بالالتزام بمواعيد إلقاء القمامة 

أكد عامر على ضرورة توعية المواطنين بالإلتزام بالمواعيد المحددة لإلقاء القمامة في الفترة الصباحية والمسائية موضحًا أن العمل بمنظومة النظافة يتم من خلال تشكيل 3 ورديات عمل على مدار اليوم وذلك حتى يقوم العمال برفع وإزالة أكوام القمامة أولا بأول بكل أنحاء مركز ومدينة منيا القمح لتحسين مستوى الخدمة في هذا القطاع الحيوي والهام والذي يمس الحياه اليومية للمواطن

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صباح اليوم أشرف عامر رئيس مدية منيا القمح الحملة المكانيكية رئاسة المركز خروج المعدات درجة عالية من الكفاءة المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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