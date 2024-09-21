الأمن يكشف لغز العثور على جثة شاب فى الأقصر

كشفت وزارة الداخلية سر غموض جثة الطود بمحافظة الأقصر ، التي عثر عليها في رديم تراب بنجع قرية سيدنا بمركز الكود التابع لمركز شرطة الأقصر «البياضية»، وذلك بعد نشر «فيتو» الواقعة بعنوان «بعد اختفائه، جهود لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بجنوب الأقصر».

حل اللغز

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: إنه إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بغياب نجلها عن مسكنهما، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقًا وقطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص مقيمون بدائرة المركز.

التنقيب عن الآثار

وأكدت أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالاستعانة بالمتغيب فـى أعمال التنقيب عن الآثار بإحدى القرى بدائرة المركز، وأثناء الحفر انهالت الأتربة عليه مما أدى إلى وفاته، فقاموا بتركه والانصرف من محل الواقعة عقب تسوية التربة لإخفاء موقع الحفر، وأرشدوا عن محل الواقعة وتم استخراج جثة المتغيب.

يذكر أن الشاب يدعى محمد شحات وشهرته الديب يبلغ من العمر 28 عاما، كان قد تغيب عن منزله منذ يوم الجمعة الموافق من السادس لشهر سبتمبر الجاري، ومقيم بناحية قرنة مرعي التابعة لمركز ومدينة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، وكانت أسرته تبحث عنه، لتتفاجئ يوم الإثنين الماضي بالعثور عليه جثة هامدة.

الشاب محمد شحات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ