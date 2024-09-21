المشدد 3 سنوات لـ 3 متهمين في التنقيب عن الآثار بمنشأة ناصر
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد 3 سنوات في اعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بمنطقة منشأة ناصر
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة القسم
انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وتم ضبط عاطل له معلومات جنائية، وشقيقه واخر، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالعقار.
بالفحص والتفتيش، عثر على حفرة قطرها 5متر بعمق 3 أمتار بداخلها سلك ولمبة، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.
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