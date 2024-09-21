مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد

عقد مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية، اجتماعه اليوم السبت، برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، ورئيس مجلس الأمناء، بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة وجامعة المنصورة الأهلية، وأعضاء مجلس الأمناء.



دعم غير محدود من القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية

وأكد الدكتور السيد عبد الخالق، أهمية الدعم غير المحدود الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتكامل بين الجامعة الحكومية والأهلية وتبادل الخبرات وعقد شراكات مع الجامعات الدولية المرموقة، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب احتياجات وظائف المستقبل، والعمل على استقطاب الطلاب الوافدين، موجهًا الشكر والتقدير لرئيس جامعة المنصورة، ولكل من أسهموا فى بناء جامعة المنصورة الأهلية، هذا الصرح العظيم المنبثق من جامعة المنصورة العريقة، والذى ينتظرها مستقبل واعد، كما قدم الشكر لكافة مؤسسات الدولة ولوزير التعليم العالى، على ما قدموه من جهد لدعم جامعة المنصورة الأهلية.



تعميق انجازاتها على المستويين الأكاديمي والبحثي

وأشار إلى تطلعات المجلس نحو تعظيم الاستفادة من هذا الصرح التعليمى الكبير والتعاون المثمر والبناء بين الجامعتين، وتقديم كافة أشكال الدعم لتطوير خطط الجامعة واهدافها الاستراتيجية سعيًا نحو تحقيق رؤيتها ورسالتها، والاعتماد المحلى والدولى وتعميق انجازاتها على المستويين الأكاديمي والبحثي.

الموافقة على إنشاء عدد من الكليات والبرامج الجديدة



كما ناقش المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة على انشاء عدد من الكليات والبرامج الجديدة فى العام الدراسى القادم بهدف الاستجابة لاحتياجات سوق العمل، وأن تكون البرامج الدراسية لجامعة المنصورة الأهلية تم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية لإعداد الخريجين المتميزين.

استعراض ما تم إنجازه بجامعة المنصورة الأهلية

واستعرض الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة وجامعة المنصورة الأهلية خلال تقرير عرضه على مجلس الأمناء ما تم إنجازه بجامعة المنصورة الأهلية خلال الفترة الماضية والاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد 2024-2025 مؤكدًا على جاهزية كافة منشآت الجامعة لاستقبال الطلاب وبداية العام الدراسي الجديد.



وعرض خلال التقرير تطور عدد الكليات والبرامج منذ نشأتها وحتى الآن، تطور أعداد الطلاب بمختلف الكليات، متابعة الأعمال التي تمت بالجامعة والموقف التنفيذي على مستوى الشبكات والمرافق وتجهيزات المباني الرئيسية، تجهيزات المدرجات والمعامل والقاعات الدراسية، الموقف التنفيذي للمدن الجامعية وتجهيزها على أعلى مستوى، تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، أبرز برتوكولات التعاون مع الجامعات والمؤسسات والهيئات.



جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية:

• الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية السابق ونائب رئيس مجلس الأمناء.

• الدكتور محمد سويلم البسيوني أستاذ متفرغ بكلية التربية ونائب رئيس الجامعة الأسبق.

• والدكتورة ماجدة نصر أستاذ متفرغ بكلية الصيدلة ونائب رئيس الجامعة الأسبق.

• الدكتور أشرف سويلم أستاذ متفرغ بكلية الطب ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق.

• واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب.

• والدكتور عمرو سرحان أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة المنصورة الأسبق.

• والدكتور محمد غنيم أستاذ متفرغ بكلية الآداب جامعة المنصورة وعميدها الأسبق.

• والدكتور حمدي الميقاتي أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة المنصورة وعميدها الأسبق.

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