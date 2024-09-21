الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتقدم على فيردر برين 2-0 بالشوط الأول

تقدم بايرن ميونخ علي فيردر بريمن بنتيجة 2-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت، علي أرضية ملعب فيسير شتاديون ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

وسجل الهدف الأول لبايرن ميونخ اللاعب مايكل أوليز في الدقيقة 23، ثم أضاف جمال موسيالا الهدف الثاني في الدقيقة 32.

تشكيل بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن

وتعد مباراة بايرن ميونخ وبريمن الأكثر تكرارًا في البوندسليجا، حيث ستكون رقم 115 بين الفريقين.

وتوقفت مسيرة البايرن الخالية من الهزائم أمام بريمن في 32 مباراة بجميع المسابقات، بالسقوط في المباراة الأخيرة بينهما منذ 9 شهور 1-0.

ومع ذلك يبحث البايرن عن تمديد سجله بـ15 انتصار متتالي في بريمن، ولا يوجد فريق ألماني آخر حقق عدد انتصارات متتالية خارج ملعبه أمام خصم آخر مثله.

وكان كارلو أنشيلوتي آخر مدرب للبايرن سجل تلك البداية، بالفوز بأول 3 مباريات بمجموع نتائج المباريات (11-1) منذ 8 أعوام.

كومباني

وبإمكان كومباني مدرب البايرن أن الحالي أن يصبح أول مدرب منذ رحيل بيب جوارديولا في موسم (2015-2016) ينجح في الفوز بأول 3 مباريات في الموسم يخوضها خارج ملعبه.

وعلي صعيد آخر وقع هاري كين على الهاتريك في الفوز (6-1) أمام هولشتاين كيل الأسبوع الماضي، ليصل إلى 50 مساهمة تهديفية في البوندسليجا (سجل 40 هدفا وصنع 10 آخرين)، في 35 مباراة فقط خاضها في المسابقة.

وأصبح كين بالتالي أسرع لاعب يصل إلى 50 مساهمة تهديفية منذ موسم (2004-2005)، وساهم كين في تسجيل أول هدف له في الدوري الموسم الماضي في المباراة الأولى والتي أتت أمام بريمن بالذات.

وعلي صعيد آخر حظي بريمن ببداية جيدة هو الآخر للموسم، ولم يخسر الفريق في آخر 8 مباريات خاضها في الدوري، وهو ثاني أفضل رقم خلف لايبزيج حاليًا الذي لم يخسر في آخر 14 مباراة.

ومع ذلك فشل بريمن في تحقيق أي انتصار في آخر 25 خاضها في الدوري أمام متصدر الترتيب (3 تعادلات - 22 هزيمة).