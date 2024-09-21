أصابت المواطنين بالذعر، فنانة تتقمص شكل كائن فضائي وتتجول في الشوارع (فيديو)

قامت الرسامة المصرية مارينا مجدي ببث مقاطع فيديو، تكشف فيه عن ردود أفعال المصريين عند مشاهدة كائن فضائي يتجول في الشوارع، حيث رصدت مارينا حالة الذعر التي يمكن أن تنتاب المصريين إذا حدث وشاهدوا فضائيين.

كائن فضائي يسير في شوارع مصر



وللتعرف على ردود أفعال المصريين عند مشاهدة كائن فضائي، قامت مارينا بالتنكر بدهن وجهها ويدها، علي شكل كائن فضائي، وأخذت تتجول في الشارع، حيث واجهت حالة من الاستنكار، فالبعض أخذ يحدق فيها، بينما آخرون واجهوها بالاستنكار.



لم تكتف مارينا بذلك، لكنها قامت أيضًا بارتداء ملابس غريبة، ودهنت وجهها بألوان زرقاء وبنيه، وظهرت بدون شعر، وأصيب من شاهدها بالحالة من الذعر والهلع لرؤيتها، البعض أسرع مبتعدًا، فيما آخذ آخرون بالتحديق فيها ولسان حالهم يتساءل عما دفع مارينا لتقمص شخصية الكائن الفضائي وسيرها في الشارع بهذا الشكل.

مارينا مجدي مارينا مجدي تتنكر في شخصية كائن فضائي



أثار تنكر الرسامة المصرية مارينا مجدي في شخصية الكائن الفضائي، لرصد ردود أفعال المصريين في الشوارع ردود أفعال واسعة، فالبعض أكد أن المصريين اعتادوا على كل شيء ولم يعد يخيفهم الكائن الفضائي، فيما تساءل آخرون عما دفع مارينا لتنكرها في شكل الكائن الفضائي والتجول في شوارع مصر.



وسخر الناشط محمد عامر قائلًا: "الشعب اتعود خلاص، اعتقدوها لاجئ من كوكب آخر".

فيما عبر البلوجر محمد المصري عن رأيه فقال: "كل ما ينقص المصريين الآن هو مشاهدة الكائنات الفضائية تسير في الشوارع، مصر أم الدنيا والفضاء".

الجدير بالذكر أن مارينا مجدي هى رسامة مصرية تعيش في الاسكندرية، وقررت أن تقوم بتجربة ترصد فيها ردود أفعال المصريين إذا ما شاهدوا كائن فضائي يسير بينها، وبالفعل قامت بتلوين وجهها بألوان زرقاء وبنيه، وأخفت شعرها، وأخذت تتجول في شوارع الإسكندرية لرصد رد فعل المصري على تجول الكائن الفضائي في الشوارع.

