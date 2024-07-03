ناسا تكشف حقيقة مشاهدة جسم فضائي مجهول مغطى بالفرو

كشفت وكالة ناسا، حقيقة ما وُصف بـ "جسم طائر فضائي مجهول" مغطى بالفرو، سقط على منتجع فاخر في ولاية نورث كارولينا.

جسم طائر فضائي مجهول



وكان الجسم قد ترك السكان في حيرة لأسابيع، حيث هبط في حديقة المنتجع، وبدا الجسم العملاق ذو المظهر الفضائي ميكانيكيًا بشكل واضح، لكنه بدا أيضًا مغطى بمادة غريبة بدت أشبه بالفراء.

وعثر سكان في مقاطعة فرانكلين وجاكسون المجاورة، على بعد أميال قليلة من المنتجع الفاخر في مقاطعة هايوود، على جسمين أصغر حجمًا بنفس شكل الفراء.



وكانت هذه في الواقع ألياف كربون متهالكة، وهي حقيقة كشف عنها عالم الفيزياء الفلكية الدكتور جوناثان ماكدويل، وقالت ناسا أن الحطام كان في الواقع جزءًا من قمر صناعي لشركة SpaceX - كبسولة Crew Dragon التابعة للشركة، والتي وصلت إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2023، وفق "دايلي ميل".

وفي بيان لاحق قالت الوكالة: "في الآونة الأخيرة، أعادت الصناديق التي دعمت إعادة إمداد خدمات سبيس إكس التجارية الثلاثين ومهام Crew-7 الدخول فوق المملكة العربية السعودية وكارولينا الشمالية على التوالي، وناسا ليست على علم بأي ضرر هيكلي أو إصابات ناجمة عن هذه النتائج".

وقال المسؤولون في التحديث الجديد إن الحطام كان من المتوقع أن يحترق عند إعادة الدخول، لكن العديد منها ظهر في حالة يرثى لها بدلًا من ذلك.

وقال خبراء إن مظهر الفراء ناجم عن ما تعرضت له ألياف الكربون خلال الاحتراق، وعلى الرغم من أن قطعة حطام سبيس إكس هذه سقطت بأمان على بعد نصف ميل تقريبًا أسفل درب بعيد على الممتلكات، إلا أن الدكتور ماكدويل أشار إلى أن برامج الفضاء الحكومية والخاصة أصبحت متساهلة بشكل خطير مع حطامها الفضائي في السنوات الأخيرة، ما يشكل خطرًا على الناس.

