وكالة ناسا تكشف حقيقة سقوط جسم فضائي على منتجع بأمريكا

مازالت الاكتشافات الفضائية تحير العلماء نظرا لغموضها، وفي واقعة غريبة من نوعها كشفت وكالة ناسا حقيقة ما وصف بـ جسم طائر فضائي مجهول مغطى بالفرو، سقط على منتجع فاخر في ولاية نورث كارولينا

وكالة ناسا تكشف حقيقة ما وصف بـجسم طائر فضائي مغطى بالفرو

ولم تتأخر وكالة ناسا في كشف حقيقة الجسم الغريب، وقالت إنه جزء من قمر صناعي لشركة سبيس إكس- كبسولة «كرو دراغون»، التي وصلت إلى محطة الفضاء الدولية في العام 2023.

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