الجمعة 05 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

وكالة ناسا تكشف حقيقة سقوط جسم فضائي على منتجع بأمريكا

جسم فضائي، فيتو
جسم فضائي، فيتو

مازالت الاكتشافات الفضائية تحير العلماء نظرا لغموضها، وفي واقعة غريبة من نوعها كشفت وكالة ناسا حقيقة ما وصف بـ جسم طائر فضائي مجهول مغطى بالفرو، سقط على منتجع فاخر في ولاية نورث كارولينا

وكالة ناسا تكشف حقيقة ما وصف بـجسم طائر فضائي مغطى بالفرو

ولم تتأخر وكالة  ناسا في كشف حقيقة الجسم الغريب، وقالت إنه جزء من قمر صناعي لشركة سبيس إكس- كبسولة «كرو دراغون»، التي وصلت إلى محطة الفضاء الدولية في العام 2023. 

txt

ناسا تكشف حقيقة مشاهدة جسم فضائي مجهول مغطى بالفرو

txt

عائلة أمريكية تطالب وكالة ناسا بـ80 ألف دولار لهذا السبب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ناسا الاكتشافات الفضائية نورث كارولينا سبيس اكس محطة الفضاء الدولية

مواد متعلقة

ناسا تكشف حقيقة مشاهدة جسم فضائي مجهول مغطى بالفرو

الجنس مقابل المال والمناصب الرفيعة، موظفات سبيس إكس يفتحن النار على ماسك

الأكثر قراءة

بعد إعلان خطبتها، الموزع أحمد إبراهيم يرد على ارتباطه بشيرين عبد الوهاب (فيديو)

صدمة لجماهير الأهلي في صفقة عطية الله

أول رد فعل من الزمالك بعد عقوبة كاف بسبب أحداث الكونفدرالية

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة

مدرب ليفربول الجديد يوجه رسالة إلى محمد صلاح

الكيلو يصل لـ 500 جنيه، ننشر أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق

تبدأ من 15 جنيهًا، تعرف على أسعار 17 نوعًا من المانجو بالأسواق

وفاة لونا الشبل مستشارة بشار الأسد

منوعات

المزيد

وكالة ناسا تكشف حقيقة سقوط جسم فضائي على منتجع بأمريكا

مشروب غامض يقتل 5 صيادين في سريلانكا

بركان في روسيا يقذف عمودا من الرماد إلى ارتفاع 2.5 كم

خبز النان الهندي، أشهر المأكولات بالشارع التنزاني

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة في السوق

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بيراميدز.. الزمالك أمام الإسماعيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الأخيرة من السنة الهجرية 1445 وبداية العام الهجري الجديد 1446

تسبيح المخلوقات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 41 من سورة النور

تفسير حلم دخول المستشفى في المنام وعلاقته بالتخلص من الديون

المزيد
الجريدة الرسمية