رئيس مركز الزقازيق يتابع أعمال النظافة والتجميل بالقرى التابعة

تابع شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية مع رؤساء الوحدات المحلية فى مختلف الأعمال لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حيث تم توجيه الأجهزة التنفيذية ورجال تحسين البيئة بالوحدات المحلية لمتابعة أعمال النظافة والتجميل، والتأكد من سلامة الطرق المؤدية من وإلى مدينة الزقازيق.

نظافة مداخل قرى الوحدة المحلية ببيشة قايد

في الوحدة المحلية ببيشة قايد تم متابعة اعمال النظافة اليومية منذ الصباح الباكر بداية من مقر الوحدة ـــ ثم أمام مجمع المدارس ــــ ومداخل القري ـــ وطريق بيشة قايد ـــ الزقازيق ـــ وأمام كفر الحصر للارتقاء بمستوى النظافة العامة بالمظهر الحضارى والجمالى للمحافظة علي البيئة صحيه نظيفة، ومازالت الأعمال مستمرة,

رفع نقاط تجمع القمامة ببنى عامر

وفى الوحدة المحلية ببنى عامر تابع استمرار للجهود المبذولة وتكثيف حملات النظافة اليومية منذ الصباح الباكر، ورفع نقاط التجمع طريق هرية الجديد، وعمل النظافة اليومية أمام قرية المسلمية وأمام عزبة الصبان وأمام شبكة المحمول وأمام ميدان احمد عرابى وأمام متحف أحمد عرابى وأمام مدارس احمد عرابى وأمام مسجد التوحيد طريق هرية الجديد

متابعة أعمال النظافة بطريق هرية

وأيضا أمام مقابر هرية وأمام مصنع صبرى لبلاستيك وأمام مستودع الشعراوى وأمام محطه الوقود توتل وأمام قاعة الماسه للأفراح وعمل النظافة اليومية أمام كوبرى كفر عبد العزيز ومدخل الزقازيق

وعلى جانب آخر تمت متابعة اعمال النظافة بطريق هرية القديم امتداد شارع الجيش، وعمل النظافة اليومية على طريق هرية القديم، ومازال العمل مستمرا للارتقاء بمستوى النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضارى

رفع تراكمات القمامة بوحدة الزنكلون المحلية

كما تم بالوحدة المحلية الزنكلون رفع تراكمات القمامة والمخلفات أولا بأول الموجودة بالطريق العام بناحية الزنكلون تم اليوم السبت الموافق 2024/9/21رفع التراكمات الموجودة بالطريق ــ حتى ابو حاكم ـ ورجب أيوب ـ بالإضافة إلى متابعة بدء العام الدراسي الجديد من داخل المدارس.

الوحدة المحلية بقرية بهنباى

كما قام محمد السيد ابراهيم رئيس وحدة بهنباى المحلية بمتابعة اعمال النظافة بمداخل القرى والطرق الرئيسية والميادين وإزالة أي إشغالات بقرى الوحدة ورفع نقاط التجمع من ميدان أبوجماعة وميدان الأزهر وطريق بهنباي فرسيس وطريق بهنباي المجفف وطريق بهنباي الطيبة وكسح الأتربة من على جانبي الطريق لسهولة حركة المواطنين وإظهار المنظر الجمالي بمداخل القرى

إجراء أعمال نظافة أعلى وأسفل كوبرى بردين

قامت الوحدة المحلية ببردين والعصلوجى بمتابعة أعمال النظافة اليومية على الطريق العام الزقازيق - العصلوجي ـبردين ـ بلبيس والعكس حيث تم رفع الأتربة والسفوحة من على جانبى الطريق وتم نظافة أعلى وأسفل كوبري بردين العلوي حتى آخر حدود وحدة بردين ٠ثم تم التوجه لمتابعة نظافة أعلى وأسفل كوبري العصلوجي العلوي ـــ وتم متابعة النظافة لمداخل الوحداة المحلية والمصالح الحكومية ببردين العصلوجي

ري نباتات الزينة بمدخل مدينة بلبيس

كما تم التوجه لمتابعة رش الأسفلت بالمياه وتم رى نباتات الزينة لمدخل البوابة الرئيسية لمدخل بلبيس الزقازيق ثم تم متابعة شفط مياه الصرف الصحى بمساكن بردين ومازالت الأعمال مستمرة حتى الساعة

المرور على مدارس الوحدة المحلية بالنخاس

مع بدء العام الدراسي تم المرور على المدارس بنطاق الوحدة المحلية بالنخاس ومتابعه العمليه الدراسيه وتذليل كافه العقبات والمعوقات وحلول المشاكل المتعلقه بالعمليه الدراسيه لتقديم خدمه افضل للطلاب وكذلك المرور بالطريق العام الزقازيق ميت غمر والتاكد من النظافه العامه.

أعمال النظافة بقرية الطيبة

وفى الوحدة المحلية بالطيبة بمتابعة اعمال التصالح لخدمة المواطنين فى ملف التصالح وكذلك أعمال النظافة على طريق الطيبة ام رماد وبالوحدة المحلية بالشوبك بسطه تم اليوم السبت الموافق 21/9/2024 استئناف اعمال النظافة العامة على الطريق العام الزقازيق ابوحماد مرورا بعزبة المخزنجى والطاهره ومثلث غزاله

رفع تجمعات القمامة بطريق ميت غمر

وبالوحده المحليه بشيبة النكارية قامت برفع تجمعات الأتربة والقمامة بطريق ميت غمر الزقازيق التابع للوحدة المحلية بشيبة النكارية ومن أمام وخلف مصنع الزيت والصابون وشارع السلام ومجمع المدارس ونفق شيبة وشارع المنشيه وميدان لفظ الجلالة ـــ وعلى صعيد آخر.

الدفع بجليدر المركز

و تم الدفع بـجـلـيـدر رئاسة المركز للعمل على طريق تل حوين بنى شبل التابع للوحدة المحلية بشيبة النكارية وذلك لمسح ورفع كفاءة الطريق أمام المدارس، وذلك استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد وحفاظًا على المظهر الجمالي والحضارى لمدخل الوحدة ومازالت الأعمال مستمرة.

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