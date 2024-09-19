أول تعليق من رئيس الوزراء على حادث قطار الزقازيق
قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التعازي لأسر ضحايا حادث قطار الزقازيق.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مرفق السكك الحديدية شهد حالة من التدهور خلال عقود بسبب عدم إجراء عمليات الصيانة اللازمة .
وعقد الدكتور مصطفي مدبولي منذ قليل مؤتمرا صحفيا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، علي هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
ويستعرض رئيس الوزراء خلال المؤتمر أبرز الأحداث خلال الأسبوع والرد علي أسئلة الصحفيين والإعلاميين فيما يتعلق بالقضايا الشائكة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.