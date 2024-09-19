الخميس 19 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

أول تعليق من رئيس الوزراء على حادث قطار الزقازيق

حادث قطار الزقازيق
حادث قطار الزقازيق
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قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التعازي لأسر ضحايا حادث قطار الزقازيق.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مرفق السكك الحديدية شهد حالة من التدهور خلال عقود بسبب عدم إجراء عمليات الصيانة اللازمة  .

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء

وعقد الدكتور مصطفي مدبولي منذ قليل مؤتمرا صحفيا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، علي هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم.  

ويستعرض رئيس الوزراء خلال المؤتمر أبرز الأحداث خلال الأسبوع والرد علي أسئلة الصحفيين والإعلاميين فيما يتعلق بالقضايا الشائكة.  

 

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