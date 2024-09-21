مصرع طفلة على يد والدها بالقليوبية والسبب لا يصدق

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، واقعة بشعة كان ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، قتلها والدها بعد تعديه عليها بالضرب والتعذيب حتى الموت بسبب لهوها خارج المنزل، جرى ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

مصرع طفلة على يد والدها بالخصوص

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن المعلومات من شرطة قسم الخصوص بورود بلاغ بوفاة طفلة بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية لمكان الحادث وتبين مصرع طفلة تدعى حنين. م، طالبة بالصف السادس الابتدائي، وتبلغ من العمر 11 عاما.

وبالفحص تبين وجود جثة الطفلة داخل شقة كانت تعيش فيها بصحبة والديها بدائرة القسم وبها آثار تعذيب وحروق.

وتبين من التحريات والبحث ان وراء ارتكاب الواقعة والدها ويدعي محمد. ع، تباع وأنه قام بقتلها لهوها خارج المنزل.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

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