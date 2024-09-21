احتفالات وكرنفالات لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي بالوادي الجديد

ترأس المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة عبر برنامج team,s بحضور مجموعة من قيادات التعليم بالمحافظة، جاء ذلك لمناقشة الاستعداد للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥م.

واستهل اللقاء بتقديم التهنئة لمديرى ووكلاء الإدارات بقرار المديرية الأخير الخاص بمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، وكذا المولد النبوي الشريف داعيا المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير والبركات.

واستعرض وكيل التعليم بالوادي الجديد، مع الحضور خطة العمل لإستقبال العام الدراسى الجديد والتى تتضمن مجموعة من النقاط الهامة والتي من شأنها البداية القوية لعام دراسى منضبط دون مشكلات أو عوائق.

خطة تعليم الوادي الجديد لإستقبال الطلاب

- مع مطلع أول أيام الدراسة تواجد مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية والمتابعين وجميع المعنيين من الإدارات النوعية والموجهين، بمدارس المحافظة للمتابعة اللحظية والمستمرة على مدار الساعة .

- رابط الكترونى عبر برنامج team,s للمتابعة اللحظية والمستمرة من داخل المدارس اون لاين

-الإلتزام بالزى الموحد للمعلمين ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة.

ـ تكثيف المتابعات الميدانية لمديرى الإدارات التعليمية والوكلاء وكذا فرق المتابعة واللجان المشكلة للمدارس والوقوف لحظة بلحظة على آخر المستجدات

- خطة لإستقبال الطلاب مع أول أيام الدراسة مع توفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة وتقديم كافة سبل الدعم النفسى والمعنوى لهم وخاصة التلاميذ بالصفوف التعليمية الأولى.

- ضرورة الاستماع إلى مقترحات ورؤى أولياء الأمور وحسن استقبالهم وكذا آراء المعلمين والطلاب حول تطوير المنظومة التعليمية والعمل على وضع الحلول للمشكلات التى قد تطرأ خلال فترة الدراسة فضلا عن العمل على رفع المستوى الثقافى للطلاب، وغرس روح الولاء والإنتهاء للوطن لديهم.

ووجه وكيل تعليم الوادي الجديد، الشكر والتقدير لما تشهده مدارس المحافظة من زيادة المساحات الخضراء وفقا لمبادرة السيد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ( المدارس الخضراء )، والتنسيق مع مجالس المدن وأقسام شرطة المرافق لإزالة كافة الإشغالات الموجودة حول أسوار المدارس والتصدى لظاهرة الباعة الجائلين.

وأشار وكيل التعليم، إلى الإهتمام بممارسة الأنشطة الطلابية وتوظيفها بما يتناسب مع قدرات الطلاب ومواهبهم وإبراز نماذج النجاح من جميع العاملين وتشجيع المتميزين منهم

وفى ختام اللقاء استمع وكيل التعليم بالمحافظة لعدد من الآراء والمقترحات المقدمة من الحضور ومناقشتها موجها بضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح العمل بما يتوافق مع الهدف المنشود تخريج أجيال مستقبلية واعدة نفخر بها جميعا على مر السنوات.