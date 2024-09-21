إصابة شخصين في حادث تصام بطريق الواحات - أكتوبر
تواصل الخدمات المرورية المتواجدة بالطريق المؤدي للواحات من المنطقة الصناعية في دائرة قسم شرطة أكتوبر رفع حطام دراجتين ناريتين وقع صدام بينهما، وترتب عليه إصابة شخصين تم نقلهما للمستشفى العام.
وكانت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة لمرور الجيزة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.
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