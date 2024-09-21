النيابة العامة تخلي سبيل صلاح التيجاني بكفالة مالية

أمرت النيابة العامة اليوم السبت بإخلاء سبيل صلاح التيجاني من سرايا نيابة شمال الجيزة بكفالة مالية وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش بفتاة، وإرسال صور خادشة للحياء.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية القت القبض على صلاح الدين التيجاني، على خلفية اتهامه من إحدى السيدات بالتحرش بها وإرسال صور خادشة للحياء.

وقالت الداخلية في بيان لها، إنه في إطار كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اتهام إحدى السيدات لأحد الأشخاص مدعيةً كونه شيخ الطريقة التيجانية الصوفية، بالتحرش بها، وإرساله صورًا خادشة للحياء لها خلال محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن، تبين تقدم صلاح التيجاني ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها، ووالدها واتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته.

وأكدت الداخلية أن صلاح التيجاني غير منتمى للطريقة التيجانية، وسبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.