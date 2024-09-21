أسبوع ساخن في البورصة المصرية.. كواليس تعاملات المستثمرين.. ثبات EGX أعلى 30 ألف نقطة.. وخبراء يكشفون السر وراء ارتفاع رأس المال السوقى

البورصة المصرية، اختتمت تداولات البورصة المصرية الاسبوع الثالث من سبتمبر على اتجاه عرضي وتذبذبات بين الأحمر والأخضر داخل الجلسات مع تبادل أدوار بين القطاعات والاسهم تنهى تداولات الأسبوع الذى اقتصر على أربعة جلسات بجلسة إيجابية ارتفع فيها المؤشر الرئيسي قرابة الـ 2% بسيولة مؤسسية على معظم القطاعات باستثناء الأسمدة والبتروكيماويات مع رفع أسعار الغاز المنزلى والتجارى والذى يتوقع أن يطال القطاع الصناعى، والذى جاء مدعوما بخفض الفيدرالى الأمريكى للفائدة بـ 50 نقطة أساس كانت الأسواق قد سعرت مسبقا 25 نقطة أساس لترتفع الأسواق والمالية والذهب مع تراجع الدولار بعد إعلان قرار الفيدرالى.

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ماذا حدث فى كواليس تعاملات مؤشر EGX30 ؟





ومن جانبه قال الدكتور ايمن فوده خبير اسواق المال لــ “فيتو”: استطاع المؤشر مع تلك المعطيات وبسيولة مؤسسية تجاوزت الـ 42% بقيادة المؤسسات الأجنبية والعربية أن يتجاوز مستوى مقاومة مهم عند 30700 نقطة ومستقرا أعلاها عند 30937 نقطة بدعم من عدة قطاعات جاء على رأسها القطاع العقارى، لينهى الاسبوع على ارتفاع يقدر بــ 1.44% مضيفا 440 نقطة إلى رصيده على أساس أسبوعى.



اتجاه مؤشر EGX70 ؟



وأضاف فوده قائلا: المؤشر السبعينى لا يقل اهميه عن المؤشر الرئيسي بحركحة التعاملات، خاصة مع اتجاه الأفراد الى المضاربه السريعة التى تم دعمها من ثبات الاسهم بفقد مكاسبها قبيل نهاية كل جلسة مع جنى ارباح متتالىة بعد أى صعود، فيما استطاع المؤشر تجاوز مستوى الـ 7000 نقطة المفقود بجلسة الأربعاء لينهى تداولات الأسبوع على ارتفاع اسبوعى طفيف لم يتجاوز الـ 0.1% على أساس اسبوعى بعد أن أضاف 7 نقاط فقط إلى رصيده منهيا عند 7100 نقطة.

مؤشرات - فيتو

ابرز توقعات حركة تداولات الأسبوع الرابع من سبتمبر 2024





وتابع فوده قائلا: باستقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الـ 30700- 30800 نقطة يستهدف القمة الأخيرة 31200 ثم 31800 نقطة على المدى القصير مع تحول مستوى المقاومة الأخير 30700 لدعم اول يليه 3500 نقطة ومستوى ال 30100 نقطة كايقاف خسائر.



ويتوقع فوده نشاط ايجابى للمؤشر السبعينى بعد تنامى ثقة الأفراد من أداء الرئيسي خلال الأسبوع المنقضى ليستهدف المؤشر ال 7300 نقطة ثم 7500 على المدى القصير بدعم اول 7000 نقطة ثم الـ 6950 - 6900 نقطة.



لذا ينصح الدكتور أيمن فوده المستثمرين بالاحتفاظ بالاسهم القوية واستثمار قصير الأجل والمتاجرة على المستهدفات مع تقليل نسب الأسهم المضاربه وتخفيف المارجن والاحتفاظ بسيولة لتأمين المراكز المفتوحة مع متابعة أسهم التوزيعات النقدية والاسهم القياديه التى أنهت تصحيحها ولازالت بعيدة عن مناطق قممها الأخيرة .





د. ايمن الزيات - فيتو

2.092 تريليون جنيه رأس مال سوقى بختام تداولات الاسبوع





ومن جانبه قال الدكتور ايمن الزيات خبير اسواق المال لـ “ فيتو ”: أضاف رأس المال السوقى للشركات المقيدة إضافة 23 مليار جنيه إلى رصيده بنهاية تداولات الأسبوع مسجلا 2.092 تريليون جنيه.





ما هى أسباب عدم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة حتى الان ؟

تتأثر البورصة بمجرد الحديث عن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بالسلب حيث تكتسى باللون الأحمر لعدة جلسات وهذا ما عانت منه البورصة لمده عشر سنوات مابين فرضها أو تأجيلها وذلك لعدم وضوح الرؤية إلى الآن حول تطبيقها حسب آراء خبراء سوق المال.

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مؤشرات - فيتو

عدم إصدار لائحة تنفيذية بسبب صعوبة تطبيقها

وأكد الزيات لـ “ فيتو ” عدم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بها بسبب صعوبة تطبيقها أو من يحصلها بالإضافة الى عدم ربط شركة مصر للمقاصة مع مصلحة الضرائب مشيرا الى ان تطبيق ضريبه الأرباح الرأسمالية يؤثر سلبا على سوق المال بسبب خوف المستثمرين من التعامل مع مصلحه الضرائب وتقديم الاقرارات الضريبيه وتأثر سلبى على مناخ الاستثمار والاقتصاد المصري ككل.

الغاء الضريبة يجعل السوق المصرى يدخل مرة أخرى المنافسة مع الأسواق المجاورة

واشار الى ان الغاء الضريبة يجعل السوق المصرى يدخل مره اخرى المنافسه مع الأسواق المجاوره والأسواق الناشئه التى لاتطبق ضريبه على التعاملات، ويعمل على ضخ سيولة جديده قد خرجت بسبب تطبيق الضريبة ويعمل على دخول شريحه جديده من المستثمرين، ما يعد خطوة لتعزيز ثقة المستثمرين ويحقق الاستقرار لسوق المال فى مصر بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.