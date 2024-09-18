البورصة المصرية، صعود حذر لـ EGX و84 ألف عملية بختام التعاملات

البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام حركة تداولات جلسة اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024، بإجمالي عدد عمليات بلغ 84 ألف عملية تداول، حيث شهدت تعاملات جلسة اليوم ارتفاع حذر للمؤشرات.

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حركة تداولات - فيتو

حركة تداولات ختام جلسة اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61 % ليغلق عند مستوى 30.342.46 نقطة.

تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16 % ليغلق عند مستوى 7.070.08 نقطة.

هبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.00 % ليغلق عند مستوى 10.087.23 نقطة.

انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.20 % ليغلق عند مستوى 2.879.64 نقطة.

وخلال السطور التالية ترصد لكم “فيتو” لحظيا حركة الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بحركة تداولات جلسات البورصة المصرية.

مؤشرات - فيتو