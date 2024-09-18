الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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اقتصاد

البورصة المصرية، صعود حذر لـ EGX و84 ألف عملية بختام التعاملات

مؤشرات
مؤشرات

البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام حركة تداولات جلسة اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024، بإجمالي عدد عمليات بلغ 84 ألف عملية تداول، حيث شهدت تعاملات جلسة اليوم ارتفاع حذر للمؤشرات.

اقرأ التالى: تزامنا مع تراجع وول ستريت، البورصة المصرية تتلون بالأحمر في منتصف التداولات

 

حركة تداولات - فيتو 

 

حركة تداولات ختام جلسة اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 

  • ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61 % ليغلق عند مستوى 30.342.46 نقطة.
  • تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16 % ليغلق عند مستوى 7.070.08 نقطة. 
  • هبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.00 % ليغلق عند مستوى 10.087.23 نقطة. 
  • انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.20 % ليغلق عند مستوى 2.879.64 نقطة.

 

وخلال السطور التالية ترصد لكم “فيتو” لحظيا حركة الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بحركة تداولات جلسات البورصة المصرية.

 

 

مؤشرات - فيتو 

 

 

 

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EGX البورصة الشريعة الإسلامية الشركات الصغيرة والمتوسطة ايجى اكس 30 إيجي إكس 100 ايجي اكس 100 متساوي الاوزان ايجى اكس 70 ايجى اكس إيجي إكس 70 متساوي الأوزان مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط مؤشر الشركات الصغيرة مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان مؤشر الشريعة مؤشر مؤشر إيجي إكس مؤشر الشريعة الإسلامية مؤشر إيجي إكس 100

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