البورصة المصرية، صعود حذر لـ EGX و84 ألف عملية بختام التعاملات
البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام حركة تداولات جلسة اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024، بإجمالي عدد عمليات بلغ 84 ألف عملية تداول، حيث شهدت تعاملات جلسة اليوم ارتفاع حذر للمؤشرات.
اقرأ التالى: تزامنا مع تراجع وول ستريت، البورصة المصرية تتلون بالأحمر في منتصف التداولات
حركة تداولات ختام جلسة اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024
- ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61 % ليغلق عند مستوى 30.342.46 نقطة.
- تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16 % ليغلق عند مستوى 7.070.08 نقطة.
- هبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.00 % ليغلق عند مستوى 10.087.23 نقطة.
- انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.20 % ليغلق عند مستوى 2.879.64 نقطة.
وخلال السطور التالية ترصد لكم “فيتو” لحظيا حركة الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بحركة تداولات جلسات البورصة المصرية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة ـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.