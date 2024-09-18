الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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البورصة تكتسي بالأحمر بسبب القلق من ضريبة الأرباح الرأسمالية.. وخبراء: قرار التطبيق يؤثر سلبا على سوق المال

مؤشرات البورصة، فيتو
مؤشرات البورصة، فيتو

البورصة المصرية، تتأثر البورصة بمجرد الحديث عن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بالسلب، حيث تكتسي باللون الأحمر لعدة جلسات، وهذا ما عانت منه البورصة لمدة عشر سنوات ما بين فرضها أو تأجيلها، وذلك لعدم وضوح الرؤية إلى الآن حول تطبيقها، وخلال السطور التالية يوضح لنا خبراء سوق المال العديد من المحاور التي تدور حول ضريبة الأرباح الرأسمالية. 

اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

 

 

عدم إصدار لائحة تنفيذية بسبب صعوبة تطبيقها

من جانبه أكد الدكتور أيمن الزيات لـ “فيتو” عدم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بها بسبب صعوبة تطبيقها أو من يحصلها، بالإضافة إلى عدم ربط شركة مصر للمقاصة مع مصلحة الضرائب، مشيرا إلى أن قرار تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية سلبى على سوق المال بسبب خوف المستثمرين من التعامل مع مصلحة الضرائب وتقديم الإقرارات الضريبية وتأثر سلبا على مناخ الاستثمار والاقتصاد المصري ككل.

أيمن الزيات، فيتو

 بوادر أمل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية 

وتابع الزيات قائلا: أثرت أيضا فى ملف الطروحات الحكومية إلا أنه فى ظل الأزمة ظهرت بوادر أمل إلغائها بعد تصريح وزير الاستثمار أن الحكومة تدرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية إذا كان هذا التصريح صحيح فعلا، والحكومة تدرس ذلك فهو قرار ممتاز جدا ويمحو الآثار السلبية من جراء تطبيقها.

إلغاء الضريبة يجعل السوق المصرى يدخل مرة أخرى المنافسة مع الأسواق المجاورة

وأشار إلى أن إلغاء الضريبة يجعل السوق المصرى يدخل مرة أخرى المنافسة مع الأسواق المجاورة والأسواق الناشئة التى لا تطبق ضريبة على التعاملات، ويعمل على ضخ سيولة جديدة قد خرجت بسبب تطبيق الضريبة، ويعمل على دخول شريحة جديدة من المستثمرين، ما يعد خطوة لتعزيز ثقة المستثمرين، ويحقق الاستقرار لسوق المال فى مصر بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى. 

صفاء فارس - فيتو 

كيف نفرق بين ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية؟ 

ومن جانبها قالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة اسواق المال لـ “فيتو”: البورصة بدأت عام 2013 فى تحصيل ضريبة الدمغة، وجمعت في العام الأول 350 مليون جنيه حين كانت قيمة تداولات السوق لا تتجاوز 500 مليون يوميا، وعندما أعيد تطبيقها في أعوام 2017 و2018 و2019، جمعت 354 و583 و729 مليون جنيه على التوالي، فيما جرى إلغاء وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 5 مرات لصعوبة تطبيقها في ظل تخارج مستثمرين من البورصة بمجرد الإعلان عن تطبيقها.

وتابعت فارس قائلة: على الرغم من عدم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون أعلن مجلس الوزراء أبريل 2024 قرارا بتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بداية من الموسم الضريبي مارس 2025، والتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2023، وعلى الجانب الآخر ما زالت البورصة المصرية ترفض تطبيق هذه الضريبة مع الإدراك الكامل بتأثيرها السلبي على الدور التمويلي لسوق المال، بجانب صعوبة تطبيقها بين وزارة المالية وشركة مصر المقاصة.

 

مؤشرات التداول - فيتو 

كواليس حركة تداولات جلسة اليوم

مؤشر "إيجي إكس 30"

وافتتح المؤشر جلسة اليوم على وتيرة سلبية، حيث شهد انخفاضا عند المستوى 30.136.88 نقطة بعد محاولات لاختراق مستوى المقاومة الثانوي والذي يكمن عند 35000 نقطة، وهو المستوى الذي إذا تم تخطيه يؤهل المؤشر إلى اختراق المقاومة التالية للمؤشر عند 37000 نقطة بحركة التداولات والتي تعد الأكثر أهمية للمؤشر الرئيسي. 

مؤشر "إيجي إكس 70

كما افتتح المؤشر السبعيني جلسة اليوم على وتيرة ايجابية، حيث شهد ارتفاعا  عند المستوى 6.994.02 نقطة بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 8000 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليؤكد الاتجاه الصاعد الحالي، وليؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 8500 و9000 و10000 نقطة من منظور قصير الأجل. 

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