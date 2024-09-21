محافظ الشرقية يطمئن على انتظام اول ايام العام الدراسي بالمدارس

اطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية من المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية على سير انتظام اليوم الأول لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى بالتعليم العام والفني للعام الدراسي 2024 / 2025 بمدارس المحافظة

تهيئة الاجواء اما الطلاب والجدد منهم

واكد المحافظ على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب بمختلف الإدارات التعليمية لإنتظام اليوم الدراسي وتقديم تعليم جيد لهم يتماشى مع تطورات العصر الحديث فهم يمثلون نواة لصنع مستقبل البلاد.

تعليمات مشدد لروساء المراكز والمدن بالتعاون مع التعليم

أوضح محافظ الشرقية أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بالإهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام أسوار المدارس وغلق الكافتريات والمقاهي حرصًا على مصلحة وسلامة الطلاب.

ضرورة اتخادكافة الاجراءات لتحقيق الانضباط

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق إنضباط وإنتظام العملية التعليمية وكذلك تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لمتابعة الإلتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية ومدى إنتظام العملية التعليمية ، والتأكيد على مديري الإدارات التعليمية بمتابعة سير إنتظام العملية التعليمية

توزيع الجداول والمهتم الاشرافية بالمدارس

واكد على ضرورة إعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية وتوفير المطهرات والمنظفات والتهوية الجيدة للحد من الأمراض المعدية مع نشر الإجراءات الوقائية في لوحة الإعلانات المدرسية للحفاظ على الصحة العامة الطلاب

عدد الطلاب بالشرقية 2مليوم طالب

يذكر ان عدد طلاب محافظة الشرقية بالتعليم العام والفني يرتقي إلى ٢ مليون طالب وطالبة داخل 4745 مدرسة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة

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