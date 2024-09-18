محافظ الشرقية يعقد اجتماعا لاستعراض استعدادات العام الدراسي الجديد

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماعًا مع المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم ومديري الإدارات التعلمية بالمحافظة وذلك للوقوف على الإستعدادات النهائية لإستقبال العام الدراسي الجديد 2024 / 2025 م

إنهاء أعمال الصيانة بالمدارس

والإطمئنان على إنهاء أعمال الصيانة للمدارس وتوفير بيئة تعليمية أمام الطلاب بمراحل التعليم المختلفة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والأستاذ محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة.

تطبيق لائحة الانضباط المدرسي

بدأ المحافظ الإجتماع بالتأكيد على ضرورة التطبيق الحاسم للائحة الإنضباط المدرسي طبقًا لقرار وزير التربية والتعليم والفني في هذا الشأن وإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق إنضباط وإنتظام العملية التعليمية وكذلك تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لمتابعة الإلتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية ومدى إنتظام العملية التعليمية.

تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن

أوضح محافظ الشرقية أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بالإهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام أسوار المدارس وغلق الكافتريات والمقاهي حرصًا على مصلحة وسلامة الطلاب.

المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم

وخلال الإجتماع إستعرض المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم إستعدادات المديرية بإداراتها التعليمية لإستقبال العام الدراسي الجديد 2024 / 2025م والتي شملت إنهاء أعمال الصيانة بالمدارس وسد العجز بأعضاء هيئة التدريس وتطبيق النسبة المقررة للكثافة الطلابية بالفصول،

تنظيم عملية استقبال الطلاب الجدد

وكذلك تنظيم عملية إستقبال الطلاب الجدد بقاعات رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي وكذلك توفير الإضاءة والتهوية الجيدة بالفصول للحد من الأمراض المعدية مع نشر الإجراءات الوقائية في لوحة الإعلانات المدرسية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب.

عدم السماح لاولياء الامور بالدخول

شدد محافظ الشرقية على وكيل وزارة التربية والتعليم بعدم السماح لأولياء أمور التلاميذ بالصفوف الأعلى من الصف الثاني الإبتدائي بالدخول للمدرسة مع بدء العام الدراسي مع مراعاة الطول والنظر خلال تسكين التلاميذ بالفصول المدرسية

التعامل مع اولياء الامور باسلوب تربوى

مؤكدًا على ضرورة التعامل مع أولياء أمور الطلاب بأسلوب تربوي ومتحضر قائلًا " نعمل جميعًا للصالح العام وهدفنا الحفاظ على إنضباط اليوم الدراسي بالمدارس لتخريج أجيال قادرة على بناء وتنمية المجتمع.

تفعيل دور الاخصائى الاجتماعى والنفسي

وفي نهاية الإجتماع أكد المحافظ على ضرورة تفعيل دور الإخصائي الإجتماعي والنفسي بكل مدرسة للقضاء نهائيًا على مشكلة الغياب والتسرب من التعليم وضمان إنتظام التلاميذ بالحضور إلى المدارس والإستفادة من الحصص الدراسية المقدمه لهم

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