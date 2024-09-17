الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ الشرقية يشهد توزيع 50 شنطة وأدوات مدرسية للطلاب الأولى بالرعاية

المهندس حازم الأشموني
المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

 أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة في المناسبات والأعياد.

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مؤسسات المجتمع المدنى 

 جاء ذلك خلال مشاركته احتفالية إحدى مؤسسات المجتمع المدني بالشرقية، والمقامة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل  الأهلي والتنموي بالتعاون وإشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

مبادرة فرحهم بشنطتهم 

 وذلك ضمن حملة فرحهم بشنطتهم لتوزيع 50 شنطة مدرسية تضم الكراسات والأدوات المدرسية على الأطفال من الأسر الأولى بالرعاية، بمراحل التعليم بمراكز ومدن المحافظة دعمًا لأبنائنا الطلاب من المستفيدين.

 

المبادرات التى أطلقها الرئيس السيسي

 وأشاد المحافظ بالمبادرات الإنسانية النبيلة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهاته لـمؤسسات المجتمع المدني بمواصلة جهودها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال دعم المواطنين الأكثر إحتياجًا وخاصة في المناسبات والأعياد.

 

ومن جانبه أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية  إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

 

توزيع أدوات وشنط مدرسية 

 بينما أوضح مدير المؤسسة الخيرية المتبرعة، أنه تنفيذًا لتعليمات المدير العام  قامت المؤسسة الأهلية  بالتعاون مع المحافظة بتنظيم احتفالية لتوزيع الشنط والأدوات المدرسية على الطلبة والطالبات ضمن الأسر الأولى بالرعاية تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

 

 وذلك بالتزامن مع توزيع  الشنط والأدوات المدرسية  على المستحقين بمراكز أولاد صقر وكفر صقر وصان الحجر وأبو حماد وديرب نجم، والذي يأتي في إطار تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا في مواجهة أعباء العام الدراسي ومستلزمات الدراسة وحماية أطفالهم من التسرب من التعليم.

 

وفي نهاية الاحتفالية حرص محافظ الشرقية على إلتقاط صورة تذكارية مع الطلاب والطالبات تشجيعا لهم على المثابرة واستذكار الدروس أولا بأول وصولا لتحقيق التفوق الدراسي.

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شارك في الاحتفالية محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومدير عام المؤسسة الأهلية بمحافظة الشرقية  والطلاب والطالبات المستحقين وأسرهم.

 

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