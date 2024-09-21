ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية مكبرة في بلبيس

قال المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بمحافظة الشرقية إن تموين بلبيس قام بحملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وذلك طبقا لتكليفات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية.

أحمد مرسي مدير إدارة تموين بلبيس

وأشار إلى قيام إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد مرسى مدير الإدارة ومفتشى الرقابة التموينية والتجارية بالإدارة بشن حملة تموينية على المحال التجارية والمخابز البلدية، وأسفرت الحملة عن تحرير١٨ محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة بناحية مركز كفر أيوب ومركز البلاشون.

خبز ناقص وغير مطابق للمواصفات

وذلك ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القياسية، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات للمخبز

هذا وقد استكملت الحملة التموينية أعمالها بالمرور على الأنشطة التجارية بدائرة بندر بلبيس والتي أسفرت عن تحرير عدد (٨) محاضر جنح ·

سوبر ماركت بييع سلع منتهية الصلاحية

حيث تم تحرير محضر رقم ٥٦٧١ لعام ٢٠٢٤جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحية شارع السنترال القديم بندر بلبيس لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية منذ عام ونصف مختلفة الأنواع (عصائر- بسكويت اطفال - زيت طعام - مسحوق بسبوسة - تمر ) وتم التحفظ على ٢٩٨ عبوة من السلع الغذائية المنتهية على ذمة المحضر المحرر.

المحضر رقم 5678 جنح بلبيس

وتحرير محضر رقم ٥٦٧٨ لعام ٢٠٢٤ جنح قسم شرطة بلبيس ضد تاجر تمويني لقيامه بالتصرف في عدد (١٢٦) كيس سكر تمويني زنة ١ كيلو جرام، وكذلك التصرف فى عدد (٦٣) زجاجة زيت طعام تمويني وزن ٨٠٠ مللي ،

المحضر رقم 5679 جنح مركز بلبيس

قد قام المذكور بتجميع عدد (٩١) كيس مكرونة وزن الكيس ٤٠٠ جرام، كما تم تحرير محضر رقم ٥٦٧٩ لعام ٢٠٢٤ جنح قسم شرطة بلبيس، ضد صاحب سيارة صرف سلع تموينية، لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد.

هذا وقد تم تحرير عدد ٥ محاضر لأصحاب محال تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار

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