ندوة توعوية للشباب حول خطورة الإدمان بالمحكمة الابتدائية في كفر الشيخ

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية للشباب حول أخطار الإدمان وطرق المواجهة والعلاج، التي نظمتها محكمة كفرالشيخ الابتدائية، ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بحضور المستشار شفيق أحمد الجنك، رئيس محكمة كفرالشيخ الابتدائية.

وقال محافظ كفرالشيخ، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان» للتنمية البشرية، تعزز مقومات التنمية الشاملة والمستدامة في محافظة كفرالشيخ، وتهدف إلى بناء الإنسان المصري، بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، كخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، بما يتماشى مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيق رؤية مصر 2030، وبرنامج التنمية المستدامة في العديد من المجالات منها الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، يستهدف تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية، ويأتي المشروع انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعي المشترك من كل وزارات وجهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.

أشار محافظ كفرالشيخ، أن المبادرات الرئاسية دائمًا تعد نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة على مختلف المحاور والاتجاهات.