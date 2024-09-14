‏محافظ كفرالشيخ يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

‏شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم السبت، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الذي نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الخياط بمدينة كفرالشيخ، بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والنائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، ووكلاء الوزارات الخدمية، وعدد من القيادات التنفيذية، وعلماء الأزهر والأوقاف، وعدد من أهالي المحافظة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ قطب الطويل، أعقبها ابتهالات دينية، وقدم الاحتفال الدكتور عبد القادر سليم، في جو يسوده البهجة والسرور بميلاد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير صلى الله عليه وسلم.

وفي كلمته، قال وكيل وزارة الأوقاف، أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ميلاد خير البشرية التي شرفت الإنسانية بهذا المولود الذي شرف بني الإنسان، من هذا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشرف الناس نسبًا إذا كان الناس يتفاخرون بأنسابهم ويتفاخرون بعائلاتهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم من أفخر الناس نسبًا حيث يقول صلوات ربي وسلامه عليه انتقلت من أصلاب طاهرات إلى أرحام زاكيات.

وتابع وكيل الوزارة، أن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت فتحًا عظيمًا للدين والدنيا، وكان ميلاده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ميلاد أمة، وميلاد حضارة، وميلادًا عظيمًا للإنسانية جمعاء، موضحًا أهمية التخلق بأخلاق نبي الرحمة، من الصدق والأمانة والفطانة والشهامة والوفاء والعمل وغير ذلك من الأخلاق التي كانت تتمثل في حضرته صلى الله عليه وسلم، ونستلهم من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق سنته والالتزام بتعاليمه وآدابه وأخلاقه.

وهنأ محافظ كفرالشيخ، أهالي محافظة كفرالشيخ، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى العلى القدير أن يعيد عليهم هذه المناسبة العطرة بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء والنماء أرجاء المحافظة.