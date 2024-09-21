مؤشر الذهب العالمى يسجل مستوى تاريخيا، الأونصة وصلت لهذا السعر

مؤشر الذهب العالمي، ارتفع مؤشر الذهب العالمي ليسجل مستوى تاريخي جديدا متأثرًا بتوقعات الأسواق بمزيد من عمليات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري، بالإضافة إلى الضغط السلبي الواقع على مستويات الدولار الأمريكي والذي يصب في صالح أسعار الذهب.

اقرأ التالى: ارتفاع جديد.. أسعار سبائك الذهب فى الصاغة وصلت لكام ؟

مؤشر الذهب العالمى - فيتو

ارتباط سعر الأونصة عالميا بالأسعار محليا

ارتفع سعر الذهب المحلي بدعم من الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي، حيث يعد ارتباط السعر المحلي بالعالمي حاليًا هو المحرك الأول للأسعار في ظل استقرار عمليات الطلب على الذهب واستقرار سعر الصرف.

كما سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال التداولات ليسجل اعلى مستوى تاريخي عند 2621 دولار للأونصة ليتخطى السعر المستوى 2600 دولار للأونصة.

الذهب - فيتو

سعر جرام الذهب محليا

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4045 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 3540 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3030 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2360 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2022 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1517 جنيها للبيع.