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اقتصاد

120 جنيها خلال 24 ساعة، ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب، فيتو
الجنيه الذهب، فيتو

سعر الجنيه الذهب، ارتفع سعر الجنيه الذهب بحركة تعاملات اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024، بنحو 120 جنيها مقارنة بحركة تعاملات أمس الجمعة فى السوق المحلى، ليلامس 28320 جنيها. 

 

الاستثمار في الجنيه الذهب

 ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

تعرف إيه عن الجنيه الذهب؟

ويعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة) 

الجنيه المغلف

ويتم صك الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء، ويمكن بيعه في أي مكان.  

الجنيه غير المغلف

الجنيه غير المغلف غير مدموغ في  مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن هناك صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي فعند شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك.

 

الجنيه الذهب - فيتو 

 

ما هي أحجام العملات الذهبية ؟

يمكن القول أن هناك أحجاما متنوعة للعملات الذهبية والتى تشمل الآتى:

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 2 جرام من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطا.

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 8 جرام من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطا 

  • نصف جنيه ذهب = 4 جرامات.

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 4 جرام من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطا.

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