تاريخ مواجهات العين أمام أندية نيوزيلندا قبل لقاء أوكلاند سيتي

الإنتركونتيننتال، يستضيف فريق العين الإماراتي نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، غدا الأحد على استاد هزاع بن زايد، في افتتاحية النسخة الأولى من بطولة كأس القارات للأندية “الإنتركونتيننتال”.

وستكون مباراة العين ضد أوكلاند سيتي، هي المباراة الثانية التي تجمع بين العين وفريق من نيوزيلندا، بعدما سبق والتقى الفريق الإماراتي مع ويلنجتون في كأس العالم للأندية 2018.

وحقق العين "ريمونتادا تاريخية"، بعدما قلب تأخره بثلاثة أهداف أمام ويلنجتون إلى تعادل 3-3، وفاز بركلات الترجيح.



موعد مباراة العين ضد أوكلاند سيتي

ومن المقرر أن تقام مباراة العين ضد أوكلاند سيتي غدا الأحد 22 سبتمبر الجاري على ملعب هزاع بن زايد، معقل نادي العين ووسط جماهيره.

وسوف تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.



ويخوض العين المباراة بصفته الفائز بدوري أبطال آسيا موسم 2023-2024، ويقابله أوكلاند سيتي، الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا الموسم الماضي.

ويصعد الفائز من مباراة الغد، ليحل ضيفا في 29 أكتوبر 2024، على الأهلي بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.



وإذا نجح العين في الصعود للقاء الأهلي، ستكون مباراتهما أول مباراة تجمع بين فريق إماراتي ومصري في بطولة رسمية قارية.

ويتطلع العين إلى اجتياز أوكلاند، للاستمرار في المنافسة بالبطولة المشارك فيها أيضا، الأهلي المصري، باتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، وبطل أمريكا الجنوبية، وريال مدريد بطل أوروبا، والمنتظر أن يخوض المباراة النهائية مباشرة.

من جانبه، يمتلك أوكلاند سيتي يمتلك خبرة دولية كبيرة تحصل عليها من المشاركة في كأس العالم للأندية، 12 مرة، ومنها 7 مرات على التوالي بداية من 2011 وحتى 2017، وكانت آخر مشاركة له في العام الماضي 2023.

وحقق أوكلاند سيتي بطولة دوري أبطال أوقيانوسيا بعد فوزه (4-0) على بيري التاهيتي في النهائي، ويطمح إلى التأهل للقاء بطل أفريقيا، حيث يجمعهما تاريخ تنافسي كبير في مونديال الأندية، الذي شهد فوز الأهلي (2-0) في نسخة 2006، و(3-0)، في كل من نسختي 2022 و2023.