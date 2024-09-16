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رياضة

دوري أبطال آسيا، العين يتعادل 1-1 على ملعبه مع السد القطري (فيديو)

فريق العين الإماراتي،
فريق العين الإماراتي، فيتو

دوري أبطال آسيا، انتهت مباراة العين الإماراتي والسد القطري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب طحنون بن زايد،  ضمن مباريات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

تقدم السد القطري عن طريق نجمه أكرم عفيف في الدقيقة (45+1)، وتعادل ماتياس بالاسيوس للعين في الدقيقة 80 

وجاء هدف السد بعدما راوغ أكرم عفيف مدافع العين بمهارة وأرسل عرضية أرضية والدفاع تصدى لها قبل أن يتابعها اللاعب نفسه بتسديدة داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول.

أما هدف العين فجاء بعدما تسلم بالاسيوس الكرة خارج منطقة الجزاء وسدد كرة صاروخية على يسار الحارس داخل الشباك.

 

 

تشكيل العين الإماراتي الرسمي أمام السد القطري

أعلن هيرنان كريسبو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق السد القطري، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

حراسة المرمى: خالد عيسى.

الدفاع: إيريك – كوامي أوتون – فابيو كاردوسو – بندر الأحبابي.

خط الوسط: بارك يونج وو – يحيى نادر – ماتياس بالاسيوس – محمد عباس.

الهجوم: كاكو، سفيان رحيمي.

فريق السد القطري، فيتو

تشكيل السد القطري أمام العين

بينما أعلن فيليكس سانشيز المدير الفني لفريق السد القطري تشكيل فريقه لمواجهة لمواجهة العين وضم كل من:

مشعل برشم، بيدرو كوريا، محمد كمارا، طارق سلمان، باولو سيلفا، خوخي بوعلام، جويليرمي توريس، رافائيل سيبستيان، يوسف عطال، أكرم عفيف وأندريس فيا.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين انتهت بفوز السد (4-0)، تلك التي أقيمت في سبتمبر 2020 ضمن دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

فرق المجموعة الأولى

وتضم المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، أندية: العين، السد، النصر السعودي، الغرافة القطري، الهلال السعودي، الوصل الإماراتي، أهلي جدة، الريان القطري، الشرطة العراقي، باختاكور الأوزبكي، الاستقلال وبرسبوليس الإيرانيين.

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دوري أبطال آسيا مباراة العين ضد السد العين الإماراتي السد القطري ملعب هزاع بن زايد هيرنان كريسبو

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