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رياضة

أبو ظبي الرياضية تعلن نقل مباراة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

أعلنت قنوات أبوظبي الرياضية حصولها على الحقوق الحصرية في الشرق الأوسط لبث مباراتي العين الإماراتي مع أوكلاند سيتي ومن ثم الفائز من تلك المواجهة مع النادي الأهلي على القنوات المفتوحة.


ويفتتح الأهلي مشواره في كأس إنتركونتيننتال، يوم 29 أكتوبر المقبل، حيث ينتظر الفائز من مواجهة العين وأوكلاند سيتي النوزيلندي لمواجهته في الدور ربع النهائي في القاهرة.

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موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

توج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسمين الماضيين على حساب الوداد المغربي والترجي التونسي على الترتيب.

 

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