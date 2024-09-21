موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الدوري الإسباني، يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة ريال مدريد وإسبانيول ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني



تنطلق مباراة ريال مدريد وإسبانيول في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني



ستُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

وفاز ريال مدريد في مباراته في الجولة الماضية أمام ريال سوسيداد، بهدفين دون رد.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني، برصيد 11 نقطة، في حين أن إسبانيول لديه 7 نقاط في المركز الثاني عشر.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه التي تواجه إسبانيول، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، لحساب منافسات الأسبوع السادس من عمر الدوري الإسباني - الليجا.

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب الرباعي، دافيد ألابا، إدواردو كامافينجا، داني سيبايوس وإبراهيم دياز.



قائمة ريال مدريد لمواجهة اسبانيول

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - فران

خط الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - فاسكيز - فاييخو - فران جارسيا - روديجر - فرلاند ميندي

خط الوسط: بيلينجهام - فالفيردي - مودريتش - تشواميني - أردا جولر

خط الهجوم: فينيسيوس - مبابي - رودريجو - إندريك

حكم مباراة ريال مدريد وإسبانيول



واختارت رابطة الحكام خوسيه لويس مونتيرو ليدير لقاء ريال مدريد وإسبانيول، كما سيتواجد ريكاردو دي بورجوس كحكم لتقنية الـ VAR.