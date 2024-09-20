الجمعة 20 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

مصابون في قصف إسرائيلي استهدف حي الزيتون جنوب غزة

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على غزة، فيتو

 أصيب فلسطينيون في  قصف إسرائيلي وقع في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

فيما أفادت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري بمقتل شخص وإصابة آخر في قصف إسرائيلي استهدف سيارة على طريق مطار دمشق الدولي.

 

وخلال السنوات الماضية، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا في إطار ما تقول إنها حملة لمنع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك، في حين توعدت السلطات السورية بالرد مرارا من دون تنفيذ ذلك على أرض الواقع.

 

وفي مطلع أبريل الماضي، استهدفت غارة إسرائيلية القنصلية الإيرانية في دمشق، مما أدى إلى مقتل مستشارين عسكريين إيرانيين، مما دفع طهران إلى الرد بضربات غير مسبوقة استهدفت إسرائيل.

 

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قصف إسرائيلي حى الزيتون فلسطينيين مدينة غزة غزة

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