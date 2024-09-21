اليوم، الاجتماع الفني لمباراة المصري والهلال بالكونفدرالية

يقام اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة فريق المصري البورسعيدي والهلال الليبي المقرر له غدا الأحد بالبطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة المصري البورسعيدى والهلال الليبى



ويلتقي فريقا المصري البورسعيدي والهلال الليبي غدا الأحد في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب بمباراة الإياب دور الـ٣٢ بالبطولة الكونفدرالية.

القناة الناقلة لمباراة المصري البورسعيدى والهلال الليبى

تذيع قناة أون تايم سبورتس المفتوحة والمجانية مباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبى ويمكن مشاهدة جميع مباريات المصري بالكونفدرالية بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

وستكون مهمة المصرى البورسعيدى صعبة بعد الخسارة في الذهاب أمام الهلال الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتاج المصرى الفوز بهدفين فى مباراة العودة الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية لتخطي الهلال الليبي.

حكام مباراة المصري والهلال الليبي

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الهلال الليبي إلى طاقم تحكيم مغربي.

ويقود مباراة المصري والهلال الليبي حكم الساحة سمير الكزاز ويعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع.