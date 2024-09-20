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رياضة

المصري يصل الإسكندرية استعدادا لمواجهة الهلال الليبي بالكونفيدرالية

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

وصل فريق المصري البورسعيدي إلي مدينة الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق حتى موعد مباراته القادمة أمام الهلال الليبي بالبطولة الكونفدرالية بعد غد الاحد بالاسكندرية.

واختتم فريق المصري بقيادة علي ماهر معسكره بمدينة  القاهرة والذي بدأه الثلاثاء الماضي باستاد الكلية الحربية قبل أن يخوض مرانه الختامي بالمعسكر اليوم والتوجه الي الاسكندرية لخوض مران أخير غدا السبت باستاد برج العرب استعدادا للمباراة.

موعد مباراة المصري البورسعيدى والهلال الليبى 


ويلتقي فريقا المصري البورسعيدي والهلال الليبي بعد غدا الأحد في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب بمباراة الاياب دور الـ٣٢ بالبطولة الكونفدرالية. 

القناة الناقلة لمباراة المصري البورسعيدى والهلال الليبى 

تذيع قناة أون تايم سبورتس المفتوحة والمجانية مباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبى ويمكن مشاهدة جميع مباريات المصري بالكونفدرالية بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

 

حكام مباراة المصري والهلال الليبي 

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم  بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الهلال الليبي إلى طاقم تحكيم مغربي. 

ويقود مباراة المصري والهلال الليبي حكم الساحة سمير الكزاز ويعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع. 

كما أعلنت لجنة المسابقات بالكاف أيضًا عن مسئولي المباراة، حيث يتولى التنزاني خالد عبد الله مهام منسق المباراة، فيما يتولى الجزائري مهدي عبيد مهام مراقب الحكام.

وستكون مهمة المصرى البورسعيدى ليس سهلة بعد الخسارة في الذهاب أمام الهلال الليبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

 

 

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