القناة الناقلة لمباراة المصري والهلال الليبي في الكونفدرالية

يستعد فريق المصري البورسعيدي لمواجهته الصعبة أمام الهلال الليبي بالبطولة الكونفدرالية بعد غد الأحد بالإسكندرية.

موعد مباراة المصري البورسعيدى والهلال الليبى



ويلتقي فريقا المصري البورسعيدي والهلال الليبي بعد غد الأحد في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب بمباراة الإياب دور الـ٣٢ بالبطولة الكونفدرالية.

القناة الناقلة لمباراة المصري البورسعيدى والهلال الليبى

تذيع قناة أون تايم سبورتس المفتوحة والمجانية مباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبى ويمكن مشاهدة جميع مباريات المصري بالكونفدرالية بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

وستكون مهمة المصرى البورسعيدى صعبة بعد الخسارة في الذهاب أمام الهلال الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتاج المصرى الفوز بهدفين فى مباراة العودة الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية لتخطي الهلال الليبي.