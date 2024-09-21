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بعد مهاجمتهم لمدرب الفريق، ميدو يحذر جمهور الزمالك قبل مباراة السوبر الإفريقي

أحمد حسام ميدو، فيتو
أحمد حسام ميدو، فيتو

هاجم أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني السابق للزمالك، ما وصفه بـ "حالة الانقسام" من جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن مدرب الزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز، يتعرض لهجمة شرسة، لتصدير القلق قبل مباراة السوبر الإفريقي.

ميدو يوجه رسالة لجمهور الزمالك قبل السوبر الإفريقي

وطالب ميدو جمهور الزمالك بالوقوف مع الفريق وتشجيع اللاعبين  والمدرب، حتى يشعرون بأن الجمهور مؤمن بقدراتهم على الفوز في المباراة.

جمهور الزمالك، فيتو

وقال أحمد حسام "ميدو" في هجومه على جمهور الزمالك: "حالة الانقسام الموجودة من جمهور الزمالك على السوشيال ميديا وكم اللجان الإلكترونية الموجهة تهد ريال مدريد مش الزمالك بس!!"
وتابع ميدو "المدرب بيتعرض لهجوم شرس وتصدير الطاقة السلبية والقلق قبل مباراة السوبر الافريقي كفيلة بإحباط أي فريق.."

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

وطالب ميدو بوقوف جمهور الزمالك إلى جانب الفريق قبل السوبر الإفريقي، فقال: "لازم جمهور الزمالك الحقيقي يكون ليه دور ولازم كلنا نقف في ظهر الفريق ونشجع اللاعيبة والمدرب ونحسسهم أن احنا مؤمنين بقدراتهم على الفوز في المباراة إن شاء الله.."

مباراة السوبر الإفريقي، فيتو

يذكر أن مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك ستقام في المملكة السعودية يوم 27 سبتمبر، ومن المقرر أن تبث المباراة على قنوات مجانية ومفتوحة منها قناة الـ "أم بي سي" مصر.

وتشير بعض التقارير الإعلامية إلى أن حكم مباراة الأهلي والزمالك في "السوبر الإفريقي" سيكون الحكم الليبي معتز الشلماني، لكن لم يتم الإعلان رسميًا عن ذلك. 

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