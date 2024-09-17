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اتحاد الكرة يوضح سبب إقامة مباراة الزمالك والشرطة الكيني بدون جمهور

مباراة الزمالك والشرطة
مباراة الزمالك والشرطة الكيني، فيتو

الزمالك، حرص اتحاد الكرة المصري على توضيح سبب إقامة مباراة الزمالك أمام الشرطة الكيني، بدون جمهور، الجمعة المقبل في إياب دور الـ٢٣ ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

سبب إقامة مباراة الزمالك والشرطة الكيني بدون جمهور

وبحسب المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري، فإن مباراة الزمالك والشرطة الكيني بدون جمهور بسبب الأحداث التي شهدها نهائي الكونفدرالية وتقرر على أثرها منع الحضور الجماهيري مباراتين  و بالتالي لم يتم طرح تذاكر للمباراة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الشرطة الكيني في لقاء عودة دور الـ ٣٢ بالكونفدرالية. 

موعد مباراة الزمالك مع الشرطة

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة المقبل في التاسعة مساء. 

القناة الناقلة للمباراة 

وتنقل قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة الزمالك والشرطة الكيني. 

وكان الزمالك حقق الفوز على حساب الشرطة الكيني بهدف دون رد، في لقاء ذهاب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، والذي أقيم على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة  نيروبي.


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