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رياضة

اليوم، الزمالك يجهز الصفقات الجديدة بودية أمام فريق 2005

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

يخوض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدين والبدلاء والصفقات الجديدة مباراة ودية اليوم مع فريق 2005 بالنادي بمقر القلعة البيضاء من أجل تجهيز الصفقات الجديدة لمباراة السوبر الأفريقي أمام النادي الأهلي

وحقق الزمالك الفوز على ضيفه الشرطة الكيني بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليصعد الأبيض حامل اللقب لدور المجموعات.

سجل هدفي الزمالك، أحمد زيزو وناصر ماهر، بينما سجل جيسي وير هدف فريق الشرطة الكيني، وكل الأهداف جاءت في الشوط الثاني بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، قد انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

 

 

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