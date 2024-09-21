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اقتصاد

آبل تطرح شاحنا جديدا magsafe, تعرف على السعر والمواصفات

آبل تطرح شاحن جديد
آبل تطرح شاحن جديد magsafe

طرحت  شركة آبل  أسرع شاحن لاسلكى جديد يعد هو الأسرع حتى الآن من فئة MagSafe وذلك من أجل التوافق فى المقام الأول مع أجهزة   iPhone 16، وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات شاحن آبل الجديد. 

مواصفات شاحن آبل الجديد 

يأتى شاحن آبل الجديد بخصائص جديدة حيث يمكن  من خلالة  الحصول على شحن لاسلكي يصل إلى 25 وات مما  يتيح  شحن 50 % من البطارية في  30 دقيقة لهاتفي iPhone 16 وiPhone 16 Pro عند الشحن  بمحول الطاقة USB-C بقوة 30 وات. 

لكن يجب العلم انه رغم توافق الشاحن مع جميع اجهزة آيفون وأي جهاز Qi2 لكن الوصول إلى 25 وات لن يكون متاحا سوى اجهزة iphone 16 فقط. 

وعلى سبيل المثال ستنخفض معدلات الشحن اللاسلكي لهاتف iPhone 8 أو الإصدارات الأحدث مع Qi، حتى 7.5 وات، عند الشحن  بمحول الطاقة USB‑C بقوة 20 وات بسنما يتيح الشحن اللاسلكي السريع لهاتف iPhone 12 أو الإصدارات الأحدث حتى 15 وات، عند الشحن  بمحول الطاقة USB‑C بقوة 20 وات.

سعر شاحن آبل الجديد 

تفاصيل فيلم آبل الجديد Blitz

بالصور، آبل تكشف رسميا عن آيفون 16 iphone

لا يختلف مظهر شاحن MagSafe الجديد عن الطراز السابق، لكن تم توفيرة باكثر من طول  بكابل بطول 1 متر بسعر 39 دولار أو 2 متر بسعر 49 دولار  كما ان الكابل اصبح مضفر واكثر قوة من الطراز السابق. 

 

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ابل شركة أبل شاحن لاسلكي MagSafe iPhone 16

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