الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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اقتصاد

بالصور، آبل تكشف رسميا عن آيفون 16 iphone

هواتف آيفون، فيتو
هواتف آيفون، فيتو

أطلقت آبل رسميا هاتفها الجديد ابمنتظر  آيفون 16 iphone والذى شهد تغييرا فى شكل الكاميرات الخلفية وغيرها من التعديلات وخلال السطور التاليه نستعرض ابرز خصائص الهاتف الجديد. 

تغيير الكاميرات الخلفية 

يأتى ذلك هاتف آيفون 16 iphone بشريحة A18  بتقنية 3 نانومتر كما تم اضافة زرار  الحركة الموجود فى طرازات برو  الاعلى  كما جاء زر التحكم في الكاميرا  أسفل زر الطاقة.

كما ان وضع الكاميرات الخلفية تم العودة به لتكون عموديتان مرة أخرى مثل آيفون 11 من اجل دعم تقنية الفيديو المكاني  على Apple Vision Pro.

اما من الامام فقد جاء  هاتف آيفون 16 iphone مشابها لهاتف أيفون 15 من خلال شكل  الاطار المربع،  وفتحة  Dynamic Island التى تضم الكاميرا الأمامية وأجهزة الاستشعار. 

وكانت آبل قد أطلقت سبتمبر الماضى هاتفها  آيفون iPhone 15 Pro max والذي يعد واحدا من أهم وأغلى الهواتف التي تطلقها شركة آبل.

يأتي هاتف آيفون 15 Pro max بمنفذ شحن  USB 3.0 بسرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية ستمكن مستخدميه من استخدام الشاحن والكابل من iPad Pro أو MacBook Pro أو Galaxy لشحن أجهزة iPhone الجديدة كما يأتى الهاتف الجديد بحواف محددة وتعد الأنحف على الإطلاق في iPhone حيث تمكنت آبل من تقليص الأبعاد الإجمالية للهواتف.

كما تم استبدال الفولاذ المقاوم للصدأ بالتيتانيوم للإطارات، ليعد الهاتف هو أخف طرازات Pro Max التي قدمتها على الإطلاق وذلك بسبب  سبيكة التيتانيوم من الدرجة الخامسة، والتي تقول الشركة إنها تستخدم أيضًا في مركبة المريخ كما قامت آبل بتغليف الألمونيوم في البنية التحتية للتيتانيوم باستخدام عملية ميكانيكية حرارية جديدة حيث يساعد الألومنيوم المغطى في التبديد الحراري كما تتسم  إطارات الهاتف بملمس ناعم.

كما أصبح مفتاح كتم الصوت  بمثابة زر إجراء وسيؤدي الضغط مع الاستمرار إلى وضع الهاتف مرة أخرى في الوضع الصامت افتراضيًا، ولكن يمكن تعيين أحد مجموعة الإجراءات بضغطة أو ضغطة مزدوجة - ويمكن فتح الكاميرا بسرعة على iPhone باستخدام زر.

مواصفات هاتف آيفون

وبالنسبة للمعالج فهو  A17 Pro  وتعد  أول شريحة صناعية مبنية على عملية 3 نانومتر ويوجد بالداخل معالج سداسي النواة مع نواتي أداء، والتي تقول Apple إنها أسرع بنسبة 10٪ من معالج A16 Bionic.

 

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