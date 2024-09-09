الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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اقتصاد

السعر الرسمي لسلسلة هواتف iPhone 16

هاتف آيفون، فيتو
هاتف آيفون، فيتو

أعلنت آبل رسميا عن أسعار سلسلة هواتفها الجديدة  آيفون 16 iphone، خلال مؤتمرها السنوي.

وخلال السطور التالية نستعرض سعر هواتف آيفون 16 الجديدة: 

سعر هواتف آيفون 16 

جاء هاتف آيفون  iPhone 16  الأساسى بسعر يبدأ من 799 دولارًا مع سعة تخزين 128 جيجابايت، بينما يبدأ سعر ايفون 16 بلس  iPhone 16 Plus من 899 دولارًا، فى حين يبدأ سعر آيفون 16 برو من 999 دولارا لسعة تخزين 128جيجا، ويبدأ سعر هاتف  آيفون 16 برو ماكس من 1199 دولارا بسعه تخزين 256 جيجا. 

يأتى  هاتف آيفون 16 iphone بشريحة A18  بتقنية 3 نانومتر كما تم إضافة زرار  الحركة الموجود فى طرازات برو  الأعلى  كما جاء زر التحكم في الكاميرا  أسفل زر الطاقة.

كما أن وضع الكاميرات الخلفية تم العودة به لتكون عموديتان مرة أخرى مثل آيفون 11 من أجل دعم تقنية الفيديو المكاني  على Apple Vision Pro.

أما من الأمام فقد جاء  هاتف آيفون 16 iphone مشابها لهاتف أيفون 15 من خلال شكل  الإطار المربع،  وفتحة  Dynamic Island التى تضم الكاميرا الأمامية وأجهزة الاستشعار. 

iPhone 15 Pro max 

وكانت آبل قد أطلقت سبتمبر الماضى هاتفها  آيفون iPhone 15 Pro max والذي يعد واحدا من أهم وأغلى الهواتف التي تطلقها شركة آبل.

يأتي هاتف آيفون 15 Pro max بمنفذ شحن  USB 3.0 بسرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية ستمكن مستخدميه من استخدام الشاحن والكابل من iPad Pro أو MacBook Pro أو Galaxy لشحن أجهزة iPhone الجديدة كما يأتى الهاتف الجديد بحواف محددة وتعد الأنحف على الإطلاق في iPhone حيث تمكنت آبل من تقليص الأبعاد الإجمالية للهواتف.

كما تم استبدال الفولاذ المقاوم للصدأ بالتيتانيوم للإطارات، ليعد الهاتف هو أخف طرازات Pro Max التي قدمتها على الإطلاق وذلك بسبب  سبيكة التيتانيوم من الدرجة الخامسة، والتي تقول الشركة إنها تستخدم أيضًا في مركبة المريخ. 

كما قامت آبل بتغليف الألمونيوم في البنية التحتية للتيتانيوم باستخدام عملية ميكانيكية حرارية جديدة حيث يساعد الألومنيوم المغطى في التبديد الحراري كما تتسم  إطارات الهاتف بملمس ناعم.

كما أصبح مفتاح كتم الصوت  بمثابة زر إجراء وسيؤدي الضغط مع الاستمرار إلى وضع الهاتف مرة أخرى في الوضع الصامت افتراضيًا، ولكن يمكن تعيين أحد مجموعة الإجراءات بضغطة أو ضغطة مزدوجة - ويمكن فتح الكاميرا بسرعة على iPhone باستخدام زر.

وبالنسبة للمعالج فهو  A17 Pro  وتعد  أول شريحة صناعية مبنية على عملية 3 نانومتر ويوجد بالداخل معالج سداسي النواة مع نواتي أداء، والتي تقول Apple إنها أسرع بنسبة 10٪ من معالج A16 Bionic.

 

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