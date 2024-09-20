تفاصيل فيلم آبل الجديد Blitz

منصة +Apple TV، كشفت آبل، عن موعد عرض فيلم Blitz المنتظر، عبر منصتها الرقمية، حيث سيطرح حصريا للمشاهدة، عبر منصة أبل بتاريخ ٢٢ نوفمبر المقبل.

تفاصيل فيلم Blitz

فيلم Blitz، يدور في قالب درامي تاريخي، ويتبع مجموعة من سكان لندن، الذين يختبئون في أحد الملاجئ خلال قصف لندن أثناء الحرب العالمية الثانية.

A boy’s journey. A mother’s love. Miles of burning city between them.



Saoirse Ronan stars in the new film Blitz, from Academy Award Winner Steve McQueen. In select theaters November 1, streaming on Apple TV+ November 22 pic.twitter.com/77Nm0ajNWP — Apple Original Films (@AppleFilms) September 19, 2024

فيلم Blitz، من بطولة الممثلة 'سيرشا رونان'، ومن إخراج 'ستيف ماكوين'.