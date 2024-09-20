الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تفاصيل فيلم آبل الجديد Blitz

Blitz، فيتو
Blitz، فيتو

منصة +Apple TV، كشفت آبل، عن موعد عرض فيلم Blitz المنتظر، عبر منصتها الرقمية، حيث سيطرح حصريا للمشاهدة، عبر منصة أبل بتاريخ ٢٢ نوفمبر المقبل.

تفاصيل فيلم Blitz

فيلم Blitz، يدور في قالب درامي تاريخي، ويتبع مجموعة من سكان لندن، الذين يختبئون في أحد الملاجئ خلال قصف لندن أثناء الحرب العالمية الثانية.

فيلم Blitz، من بطولة الممثلة 'سيرشا رونان'، ومن إخراج 'ستيف ماكوين'.

استديوهات مارفل تخطط لاستكمال قصة Eternals في فيلم أنيميشن

نتفليكس تطرح تريلر تشويقي لأنمي Tomb Rider: The Legend Of Lara Croft

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

Blitz فيلم Blitz آبل Blitz افلام ابل

مواد متعلقة

شاهد العرض العالمي لمسلسل مارفل الجديد Agatha All Along (فيديو)

أبطال Daredevil: Born Again يروجون لمسلسل في حدث ديزني

الأكثر قراءة

بيرسي تاو يصدم كولر قبل مواجهة جورماهيا الكيني

الانتخابات الأمريكية، خطأ فادح من كامالا هاريس خلال مقابلتها مع أوبرا (فيديو)

السيناريوهات المتوقعة لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

بعد زيادة شرائح الكهرباء، 4 أخطاء في التعامل مع الثلاجة ترفع فاتورة الاستهلاك

بعد اتهامه بالتحرش، مواجهة بين صلاح التيجاني والفتاة خديجة أمام النيابة

حجم الزيادة في أسعار الذهب منذ تخفيض نسبة الفائدة الأمريكية

المعدن الأصفر يحقق مستويات قياسية مرتفعة.. الأونصة على أعتاب 2600 دولار.. والجنيه الذهب يقفز 400 جنيها

الحكومة اللبنانية تبدأ تحقيقات موسعة في انفجار أجهزة الاتصالات اللاسلكية

ads

منوعات

المزيد

بعد مرور 15 شهرا، اكتشاف سبب جديد لتحطم الغواصة "تيتان"

الصين تطلق ستة أقمار صناعية إلى المدار

بالون أطفال يثير ذعرًا في بلدة تركية، ما القصة؟

ارتفاع حصيلة ضحايا العقار المنهار في سيراليون لـ 15 شخصا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 20- 9- 2024

تعرف على أسعار الأرز المحلي اليوم الجمعة 20-9-2024

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

المزيد

انفوجراف

مبيعات السيارات الكورية في مصر خلال أول 7 أشهر من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل الأزهر: ميلاد النبي كان نقطة تحول تاريخية للبشرية جمعاء

من هم الزبانية، وما علاقتهم بأبي جهل؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم أكل الثوم في المنام وعلاقته بالابتعاد عن المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية