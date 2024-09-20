تفاصيل فيلم آبل الجديد Blitz
منصة +Apple TV، كشفت آبل، عن موعد عرض فيلم Blitz المنتظر، عبر منصتها الرقمية، حيث سيطرح حصريا للمشاهدة، عبر منصة أبل بتاريخ ٢٢ نوفمبر المقبل.
تفاصيل فيلم Blitz
فيلم Blitz، يدور في قالب درامي تاريخي، ويتبع مجموعة من سكان لندن، الذين يختبئون في أحد الملاجئ خلال قصف لندن أثناء الحرب العالمية الثانية.
فيلم Blitz، من بطولة الممثلة 'سيرشا رونان'، ومن إخراج 'ستيف ماكوين'.
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