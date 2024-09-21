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انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات بالوادي الجديد

إنطلاق الحملة القومية
إنطلاق الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات

أطلقت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بدايةً من اليوم السبت بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية التي تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية، وذلك بناءًا على تعليمات الدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتزامنا مع انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية بداية جديدة.

وقال الدكتور عصام الكومي مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، إن الدولة تبذل جهودا حثيثة نحو الاهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض.

فرق تطعيم 
وأضاف «الكومي»، بأنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية للإعلان عن الحملة وتوعية المواطنين بأهمية التحصين فى حماية الماشية والحفاظ عليها، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض طاعون المجترات الصغيرة، ومن ثم الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأكد مدير الطب البيطري بالوادي الجديد، ضرورة تعريف المربين بموعد الحملة مع تقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة لتحقيق كامل المستهدف لحملة التحصين ومع توعية المواطنين وأصحاب الحيوانات (الأغنام والماعز) بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية.

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