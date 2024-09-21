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رياضة

بلاتيني يقدم اقتراحا مثيرا بتقليص عدد اللاعبين إلى الرقم 10

بلاتيني يقدم اقتراحا
بلاتيني يقدم اقتراحا مثيرا بتقليص عدد اللاعبين إلي الرقم 10

قدم ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اقتراحا مثيرا للقائمين على تشريعات كرة القدم، بضرورة تقليص عدد اللاعبين في الملعب من 11 لاعبا إلى 10 فقط.

وقال بلاتيني، في تصريحات لإذاعة راديو "مونت كارلو" نقلتها تقارير صحفية، إن المباريات ستكون أكثر جاذبية للمشاهدين إذا كان هناك عشرة لاعبين فقط في الفريق، وأن ذلك سيخلق مساحة أكبر للعب.

وأضاف بلاتيني: "ربما يجب أن نستبعد لاعبًا ونلعب بـ10 لاعبين، لقد لعبت كرة القدم بـ11 لاعبا في عام 1900، ولكن في تلك الفترة كانوا يركضون مسافات أقل مما كان عليه الحال في الوقت الراهن، ولم يكونوا بهذه القوة والسرعة".

 

تابع: "لذلك من الجيد تقليص عدد اللاعبين؛ لأن هذا من شأنه أن يوفر مساحة أكبر على أرضية الملعب".

كما أعرب بلاتيني أسطورة فرنسا السابق عن أسفه للتطور الحالي في كرة القدم، قائلا: "الجمهور من جيلي لم يعودوا يشاهدون كرة القدم كثيرًا لأنهم لا يجدون أنفسهم في هذا النوع من اللعبة، اليوم هناك المزيد من التمريرات إلى الأمام بدلًا من الخلف، وفي الاستحواذ على الكرة هناك الكثير من التمريرات، أنا لا أنتقد ما يحدث، لكن الأشخاص من جيلي الذين عاشوا كرة قدم هجومية أكثر، لم يعودوا يحبون النتائج الحالية".

من هو بلاتيني ؟

ويبلغ بلاتيني 69 عامًا، وقد شغل منصب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من عام 2007 إلى عام 2015، وكلاعب كرة قدم، فاز بجائزة "الكرة الذهبية" ثلاث مرات على التوالي في 1983 و1984 و1985.

ولعب بلاتيني لأندية مثل يوفنتوس وسانت إتيان ونانس.

 

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ميشيل بلاتيني يويفا بلاتيني فرنسا يوفنتوس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم

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