دوري الأمم الأوروبية، منتخب فرنسا يفوز على بلجيكا 0/2

انتهت مباراة منتخب فرنسا أمام منتخب بلجيكا بنتيجة 0/2 للديوك، في المباراة التي جرت مساء اليوم الإثنين، على ملعب فرنسا، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

سجل هدفي منتخب فرنسا في مرمى بلجيكا، راندال كولو مواني في الدقيقة 29، عثمان ديمبلي في الدقيقة 57.

تشكيل فرنسا ضد بلجيكا

وبدأ الديوك مواجهة بلجيكا بتشكيل ضم:

مايك مانيان، جول كوندي، دايوت أوباميكانو، ويليام ساليبا، لوكاس ديني، نجولو كانتي، ماتيو جندوزي، كونيه، عثمان ديمبلي، ماركوس تورام، كولو مواني.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أريولا، سامبا، كلوس، ثيو هيرنانديز، كوناتي، يوسف فوفانا، باركولا، جريزمان، مبابي، أوليسي.

وشارك مبابي في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 67 بدلا من راندال كولو مواني.

تشكيل بلجيكا أمام فرنسا

أما دومينيكو تيديسكو مدرب بلجيكا فبدأ اللقاء بتشكيل ضم:

كاستيلس، ديباست، ثيت، فايس، أونانا، دي بروين، تيليمانس، أوبيندا، دوكو، لوكيباكيو، كاستان.